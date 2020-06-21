Українці поділилися планами на літню відпустку

Надії на відпустку на море поступово втрачаються
Спалах коронавірусу і тривалий карантин внесли зміни в плани українців на літні відпустки. На відпустку за кордоном розраховують 4% респондентів.
Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group
За даними опитування, найбільші зміни зазнали плани на відпочинок:
Разом з тим плани українців на певні види відпочинку цим літом внаслідок карантину майже не зазнали змін. Тепер планують провести літню відпустку:
Опитування проводилося в період з 10 по 16 червня 2020 рік серед 1009 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - CATI-опитування (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) ролінгового формату. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 3,7%
Нагадаємо, за даними опитування Research & Branding Group, на початку червня кожен другий українець (52%) відчув зниження доходів за час урядового карантину, запровадженого в березні для боротьби зі спалахом Covid-19.
Зазначимо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2020 року склала 10 430 грн. Це на 8,9% менше у порівнянні березнем (11 446 грн).
При цьому реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у квітні 2020 року до квітня минулого року скоротилася на 0,4%.
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Автор: Олександр Білоус