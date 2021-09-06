У мережі показали масштаб "Великого будівництва" меморіалу жертвам Голодомору у Києві

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ролик блогера на каналі у YouTube.

Ролик триває більше 40 хвилин і детально розповідає про все, що зроблено. Блогер називає результати фантастичними та констатує, що за три літніх місяці на об’єкті зроблено більше, ніж за чотири роки до цього.

"На початку літа об’єкт було включено до національної програми “Велике будівництво”, йому було виділене необхідне фінансування. Завдяки цьому за три літніх місяці було виконано просто фантастичний обсяг робіт", - зазначає Авдокушин.

За його словами, наразі добудовуються основна будівля другої черги музею та міст через Дніпровський узвіз, закуплено та завезено ліфти, будівельники почали мостити паркувальний майданчик та збирати сходово-ліфтові вежі для мосту. Ідуть до завершення також роботи з будівництва комунікаційного колектора та відновлення схилів, доріжок для прогулянок та оглядових майданчиків, а також алеї пам'яті.

"Почати-то його будувати у 2016-му почали, але мізків закінчити його хоча б у 2018-му не вистачило. Об’єкт, як і безліч інших по країні, перетворився на довгобуд, будувався повільно, а його вартість збільшувалася кожного року", - прокоментував на Facebook прогрес після включення меморіалу до програми президента "Велике будівництво" Юрій Голик.