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В сети показали масштаб "Большой стройки" мемориала жертвам Голодомора в Киеве

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 13:56
В сети показали масштаб "Большой стройки" мемориала жертвам Голодомора в Киеве Фото: строительство Мемориала жертвам Голодомора в Киеве (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Блогер Павел Авдокушин продемонстрировал масштаб и темпы строительства Мемориала жертвам Голодомора в Киеве. Работы там проводятся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ролик блогера на канале в YouTube.

Ролик длится более 40 минут и детально рассказывает обо всем, что сделано. Блогер называет результаты фантастическими и констатирует, что за три летних месяца сделано больше, чем за четыре года до этого.

"В начале лета объект был включен в национальную программу “Большая стройка”, ему было выделено необходимое финансирование. Благодаря этому за три летних месяца был выполнен просто фантастический объем работ", - отмечает Авдокушин.

По его словам, сейчас достраиваются основное здание второй очереди музея и мост через Днепровский спуск, закуплены и завезены лифты, строители начали мостить парковочную площадку и собирать лестнично-лифтовые башни для моста. Идут к завершению также работы по строительству коммуникационного коллектора и восстановлению склонов, прогулочных дорожек и смотровых площадок, а также аллеи памяти.

В сети показали масштаб &quot;Большой стройки&quot; мемориала жертвам Голодомора в Киеве

"Начать-то его строить в 2016-м начали, но мозгов закончить его хотя бы в 2018-м не хватило. Объект, как и множество других по стране, превратился в долгострой, строился медленно, а его стоимость увеличивалась каждый год", -прокомментировал в Facebook прогресс после включения мемориала в программу "Большая стройка" Юрий Голик.

Напомним, ранее в Киеве на территории ВДНХ в круглосуточном режиме заработал современный урбан-парк, построенный по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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Большая стройка
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