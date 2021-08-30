Урбан-парк на ВДНГ, збудований за програмою Зеленського, запрацював у цілодобовому режимі

У Києві на території ВДНГ розпочав роботу найбільший урбан-парк України. Доступ до усіх локацій є вільним, парк працює у режимі 24/7. Масштабний спортивний кластер створений у рамках програм президента Володимира Зеленського " Велике будівництво " і "Здорова Україна".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт ВДНГ.

Любителі екстремальних культур і вуличних видів спорту вже можуть скористатися скейтпарком площею 2500 м².

Він пристосований для тренувань і змагань не тільки зі скейтбордингу, а також з трюкових самокатів, BMX і роллерблейдінгу. Конструкція скейт-парку включає монолітні бетонні фігури різної складності і конфігурації.

Також в урбан-парку почав роботу стритфутбольний спот, який має чотири корти 3х3 і чотири панна-корти для гри 1х1. Корти виготовлені із заліза, мають професійне гумове покриття і трибуни. Стритфутбольній спот ідеально підходить для тренувань з вуличного футболу 3х3, панна-футболу, фрістайлу. Тут вже в 2022 році планується провести чемпіонат в рамках першої Євроліги, а також Лігу вуличного футболу України.

Ще однією локацією урбан-парку став стритбольний спот. Він складається з двох кортів 3х3 і корту 5х5. Тут планується проводити як тренування зі стритболу та баскетболу 3х3 і 5х5, так і змагання Української стритбольної ліги USL 3x3.

В урбан-парку для відкритого відвідування відкрився також стритденс & івент-спот площею 500 м². Ця локація призначена для занять вуличними танцями: брейком, хіп-хоп денсом, денс-холом, хаусом та ін.

Стритворкаут-спот складається з різноманітних металевих снарядів для занять стритворкаутом. Спот забезпечений професійним гумовим покриттям і трибунами.

Передбачено в урбан-парку також місце для занять паркуром. Паркур-спот у своєму розпорядженні має різноманітні паркур-фігури, а також трибуни.