У мережі вшанували пам'ять культового українського співака, якого вбили фанати "російського шансону"

Як відомо, 8 травня 2000 року в кафе "Цісарська кава" на проспекті Шевченка в "культурній столиці" він зробив зауваження компанії напідпитку за те, що ті виспівували пісні виконавців так званого "російського шансону".

Це не сподобалося фанатам блатного жанру, таким собі Воронову і Калініну, і вони разом з іншими товаришами по чарці жорстоко побили Білозіра. Внаслідок заподіяних травм великий артист помер у лікарні через три тижні - 28 травня.

Зауважимо, що пісні культового композитора, серед яких "Пшеничне перевесло", "Мамина світлиця", "Весільний марш", отримали визнання в США, Канаді, Німеччині, Польщі та навіть Росії. Він був першим чоловіком відомої співачки Оксани Білозір.

Відео: документальний фільм про Ігоря Білозіра