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Розкрито план вбивства відомого музиканта в Києві: як діяли бандити (фото)

Київ, Субота 05 грудня 2020 16:55
Розкрито план вбивства відомого музиканта в Києві: як діяли бандити (фото)
Поліція в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Вбивство музиканта Олександра Дерев'янка, чиє тіло було виявлене в гаражному кооперативі у Борисполі під Києвом, сталося в день його виписки зі столичної лікарні, куди 65-річний відомий аранжувальник потрапив зі слідами побоїв і травми голови.

Підозрювані у злочині вже затримали, і до суду направлено клопотання про обрання їм запобіжного заходу. Про це 5 грудня передали в прес-службі Київської міської прокуратури.

Зазначається, що слідством встановлюються можливі спільники підозрюваних.

Затримані чоловіки 1985 і 1989 років народження обґрунтовано підозрюються у скоєнні умисного вбивства з корисливих мотивів.

Розкрито план вбивства відомого музиканта в Києві: як діяли бандити (фото)

Підозрюваних у вбивстві Олександра Дерев'янко затримали (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Правоохоронці вважають, що вони пішли на злочин з метою заволодіння майном Дерев'янка, який проживав сам. Так, бандити спокусилися грошима, двома квартирами й іншими матеріальними цінностями композитора, який працював з багатьма українськими зірками, для чого розробили злочинний план вбивства.

Повідомляється, що 22 листопада зловмисники, знаходячись у квартирі потерпілого в будинку по вул. Івана Мазепи, де він давав уроки музики, нанесли йому тілесні ушкодження, після чого задушили.

Після цього підозрювані заволоділи правовстановлюючими документами на квартири Дерев'янка.

Розкрито план вбивства відомого музиканта в Києві: як діяли бандити (фото)

Олександр Дерев'янко (фото з оголошення про зникнення музиканта)

Щоб приховати сліди злочину, вони обмотали тіло вбитого поліетиленовими пакетами, ковдрою, картоном та іншими речами, і вивезли в один з гаражних кооперативів під Києвом. Там у підвальному приміщенні вони збиралися сховати тіло, заливши бетоном.

Чоловіків затримали і повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 п. 12 год. 2 ст. 115 КК. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Розкрито план вбивства відомого музиканта в Києві: як діяли бандити (фото)Розкрито план вбивства відомого музиканта в Києві: як діяли бандити (фото)

Тіло Олександра Дерев'янка злочинці заховали в підвалі гаража і хотіли залити бетоном (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що у Львові жорстоко вбили лідера легендарного рок-гурту "Лесик Band".

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