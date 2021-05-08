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В сети почтили память культового украинского певца, которого убили фанаты "русского шансона"

Автор: Владимир Костырин

Украинцы 8 мая почтили память Игоря Билозира - легендарного композитора и певца, лидера ВИА "Ватра" и народного артиста Украины, который стал жертвой любителей российской музыки.

На Facebook-странице онлайн-журнала "Гаряча Калина" напомнили, что именно в этот день 2000 года на артиста прямо во Львове напали хулиганы и сильно избили. А спустя несколько дней он умер.

Как известно, 8 мая 2000 года в кафе "Цисарська кава" на проспекте Шевченко в "культурной столице" он сделал замечание подвыпившей компании за то, что те распевали песни исполнителей так называемого "русского шансона".

Это не понравилось фанатам блатного жанра, неким Воронову и Калинину, и они вместе с другими собутыльниками жестоко избили Билозира. Вследствие причиненных травм великий артист умер в больнице спустя три недели - 28 мая.

Отметим, что песни культового композитора, среди которых "Пшеничне перевесло", "Мамина світлиця", "Весільний марш", получили признание в США, Канаде, Германии, Польши и даже России. Он был первым мужем известной певицы Оксаны Билозир.

Видео: документальный фильм об Игоре Билозире

Ранее сообщалось, что в конце 2020 года в Киеве убили известного музыканта Александра Деревянко - полиция тогда оперативно смогла раскрыть преступление и задержать преступников. Оказывается, те пошли на убийство, прельстившись деньгами и двумя квартирами композитора.

Также мы писали о том, что перед этим во Львове жестоко убили лидера легендарной рок-группы "Лесик Band".

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