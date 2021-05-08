В сети почтили память культового украинского певца, которого убили фанаты "русского шансона"

Как известно, 8 мая 2000 года в кафе "Цисарська кава" на проспекте Шевченко в "культурной столице" он сделал замечание подвыпившей компании за то, что те распевали песни исполнителей так называемого "русского шансона".

Это не понравилось фанатам блатного жанра, неким Воронову и Калинину, и они вместе с другими собутыльниками жестоко избили Билозира. Вследствие причиненных травм великий артист умер в больнице спустя три недели - 28 мая.

Отметим, что песни культового композитора, среди которых "Пшеничне перевесло", "Мамина світлиця", "Весільний марш", получили признание в США, Канаде, Германии, Польши и даже России. Он был первым мужем известной певицы Оксаны Билозир.

Видео: документальный фильм об Игоре Билозире