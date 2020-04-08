У Львові жорстоко вбили лідера легендарного рок-гурту "Лесик Band": подробиці

Олександр Дацюк з Лесик Band (фото: ТСН)

Українського музиканта Олександра Дацюка з Лесик Band вбили у Львові на зупинці транспорту

Олександр Дацюк, лідер українського рок-гурту "Лесик Band" був жорстоко убитий у Львові. Про трагедію повідомив Ігор Зінкевич з ГО "Варта-1", пізніше інформацію про смерть 56-річного музиканта підтвердила і його дочка Христина. Що відомо про подію - в матеріалі Styler.

За словами Зінкевича, 7 квітня близько 21:00 на Дацюка напав і вдарив ножем бездомний. Це сталося на зупинці колишнього Львівського заводу кінескопів по вулиці Героїв УПА, 76.

Музиканта доставили в лікарню, де він помер на операційному столі. Бездомний завдав йому два ножових поранення в область серця.

Зловмисника затримали та вилучили ніж. Ним виявився колишній мешканець будинку по вулиці Героїв УПА, 78. Поліція проводить слідчі дії.

Олександр Дацюк з "Лесик Band" убитий у Львові (скрін: facebook.com/igor.zinkevych)

"Сьогодні трагічно помер наш тато Лесик Дацюк. Від руки якогось покидька.

У зв'язку з карантином ми звичайно не будемо робити пишного прощання... Світла тобі пам'ять наш ДЮДЯ", - написала донька Олександра.



Олександр Дацюк з "Лесик Band" убитий у Львові (скрін: facebook.com/Христина Дацюк)

Група "Лесик Band" була заснована в 1990 році, і з того часу Дацюк був її беззмінним лідером. Особливості стилю групи - суржикові українські тексти і добре зіграна музика різних стилів, таких як рок-н-рол, блюз, стьоб-рок, реггі та інші.

Олександр Дацюк з групою (фото з відкритих джерел)

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