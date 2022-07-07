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У мережі шириться флешмоб із перерахуванням коштів на бронемашини для ЗСУ

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Четвер 07 липня 2022 19:05
У мережі шириться флешмоб із перерахуванням коштів на бронемашини для ЗСУ Фото: у мережі шириться флешмоб із перерахуванням коштів на бронемашини для ЗСУ (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

У соціальних мережах набирає обертів флешмоб #я_купив_броньовик. Люди звітують про свій донат і розповідають, чому вони вирішили перерахувати гроші для купівлі бронемашин.

Про це свідчать дописи користувачів у Facebook.

Як відомо, збір коштів раніше оголосила ГО "Справа громад". Серед учасників акції - навіть військові, які просто зараз знаходяться на фронті.

Активісти хочуть зібрати 45 млн грн для оплати 11 бронемашин з Італії.

Загальна сума контракту - приблизно 100 млн грн, але 50 млн грн вже оплатив Фонд Порошенка.

Зробити внесок на купівлю бронемашини можна за посиланням.

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