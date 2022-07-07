У мережі шириться флешмоб із перерахуванням коштів на бронемашини для ЗСУ
Фото: у мережі шириться флешмоб із перерахуванням коштів на бронемашини для ЗСУ (facebook com)
У соціальних мережах набирає обертів флешмоб #я_купив_броньовик. Люди звітують про свій донат і розповідають, чому вони вирішили перерахувати гроші для купівлі бронемашин.
Про це свідчать дописи користувачів у Facebook.
Як відомо, збір коштів раніше оголосила ГО "Справа громад". Серед учасників акції - навіть військові, які просто зараз знаходяться на фронті.
Активісти хочуть зібрати 45 млн грн для оплати 11 бронемашин з Італії.
Загальна сума контракту - приблизно 100 млн грн, але 50 млн грн вже оплатив Фонд Порошенка.
Зробити внесок на купівлю бронемашини можна за посиланням.