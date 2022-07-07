В сети набирает популярности флешмоб с перечислением средств на бронемашины для ВСУ
Фото: в Сети ширится флешмоб с перечислением средств на бронемашины для ВСУ (facebook com)
В социальных сетях набирает обороты флешмоб #я_купив_броньовик. Люди отчитываются о своем донат и рассказывают, почему они решили перечислить деньги для покупки бронемашин.
Об этом свидетельствуют сообщения пользователей в Facebook.
Как известно, сбор средств ранее объявила ОО "дело общин". Среди участников акции - даже военные, которые прямо сейчас находятся на фронте.
Активисты хотят собрать 45 млн грн для оплаты 11 бронемашин из Италии.
Общая сумма контракта - около 100 млн грн, но 50 млн грн уже оплатил Фонд Порошенко.
Сделать взнос на покупку бронемашины можно за ссылкой.