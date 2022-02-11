У мережі кажуть про масове звезення прихильників УПЦ МП до Києва для молитви за Росію: що відомо

До Києва збираються звозити автобусами прихильників УПЦ Московського патріархату (РПЦ в Україні) для масового заходу, на якому священики та віряни будуть молитися за Росію, війська якої зосереджені біля наших кордонів.

Така інформація про молебень за країну-агресорку вказується в Facebook-групі " Захисти Україну ".

Інформація про звезення в мережі та ЗМІ

У громадській організації зазначається з посиланням на відомості "з надійних джерел", що з Почаєва, де розташована Свято-Успенська лавра, також відправлять колону, а поведе її "відомий русофіл - священник Олександр Марценюк, до речі автор віршів-присвят терористу Гіві".

Новина про подібне звезення також з'явилася і в ряді тернопільських видань.

Захід нібито проведуть у Києві 16 лютого на території Маріїнського парку (недалеко від будівлі Верховної Ради), а відбуватися це буде на тлі антивакцинаторських гасел у розпал пандемії - мовляв, щоб громадян "не примушували" робити щеплення від COVID-19.

У мережі висловлюють думку, що подібний молебень "за Росію і нового "помазаника Божого" - царя Путіна", інспірований керівництвом УПЦ МП в столиці України, може стати провокацією і послужити для Кремля приводом-виправданням до загострення військової агресії РФ проти України.

"Для повноти картинки для пропагандистських російських телеканалів не вистачає лишень "злобних бандерівців-націоналістів", які з мотиками розганяють цей шабаш? Чим не привід для загострення агресором війни?" - вказується в повідомленні.

У московському патріархаті нічого не анонсують

Варто зауважити, що в самій УПЦ МП про плани провести масовий захід в цю дату нічого не говорять.

Так, на сайті є анонс про молитву в єпархіях за онкохворих дітей 15 лютого (в Міжнародний день онкохворої дитини), а ще - молитву на День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, теж у вівторок, 15-го.

Хто такий священик Марценюк

Нагадаємо також, священик московського патріархату з Почаєва (Тернопільська область) Олександр Марценюк відзначився написанням вірша після ліквідації взимку 2017-го терориста-"ДНРівця" Гіві, керівника угруповання "Сомалі" - сам же автор поезії називав бойовика "воїном Михайлом". Ознайомитися з текстом даного твору можна за цим посиланням.

Також клірик називав захисників України, військових ЗСУ "вбивцями Донбасу", і частенько ділився своїми антиукраїнськими поглядами на публіці, в тому числі й на різних російських ресурсах.

Священник РПЦ в Україні Олександр Марценюк (фото: facebook.com/typicalPochaiv)