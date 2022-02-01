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Кількість вірян ПЦУ майже вдвічі перевищила число прихильників УПЦ МП

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Україна, Вівторок 01 лютого 2022 17:48
Кількість вірян ПЦУ майже вдвічі перевищила число прихильників УПЦ МП Фото: відносна більшість українців надають перевагу ПЦУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У листопаді 2021 року до Православної церкви України (ПЦУ) віднесли себе 24,1% громадян країни або 39,8% серед православних. До прихильників УПЦ Московського патріархату віднесли себе 13,3% опитаних в цілому і 21,9% серед православних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Кількість вірян ПЦУ майже вдвічі перевищила число прихильників УПЦ МП

Просто православними вважають себе 21,9% серед усіх громадян та 36,2% серед православних.

Кількість вірян ПЦУ майже вдвічі перевищила число прихильників УПЦ МП

Опитування Центру Разумкова проведене з 12 по 19 листопада 2021 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців ідентифікують себе з православ’ям (60,0%). Значним є число послідовників греко-католицизму (8,8%), а також "просто християн" (8,5%).

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