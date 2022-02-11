В сети говорят о массовом свозе сторонников УПЦ МП в Киев для молитвы за Россию: что известно

В Киев собираются свозить автобусами сторонников УПЦ Московского патриархата (РПЦ в Украине) для массового мероприятия, на котором священники и верующие будут молиться за Россию, войска которой сосредоточены возле наших границ.

Такая информация о молебне за страну-агрессорку указывается в Facebook-группе " Защити Украину ".

Информация о свозе в сети и СМИ

В общественной организации отмечается со ссылкой на сведения "из надежных источников", что из Почаева, где расположена Свято-Успенская лавра, также отправят колонну, а поведет ее "известный русофил - священник Александр Марценюк, кстати, автор стихов-посвящений террористу Гиви".

Новость о подобном свозе также появилась и в ряде тернопольских изданий.

Мероприятие якобы проведут в Киеве 16 февраля на территории Мариинского парка (недалеко от здания Верховной Рады), а происходить это будет на фоне антивакцинаторских лозунгов в разгар пандемии - мол, чтобы граждан "не принуждали" делать прививки от COVID-19.

В сети высказывают мнение, что подобный молебен "за Россию и нового "помазанника Божия" - царя Путина", инспирированный руководством УПЦ МП в столице Украины, может стать провокацией и послужить для Кремля поводом-оправданием к обострению военной агрессии РФ против Украины.

"Для полноты картинки для пропагандистских российских телеканалов не хватает "злобных бандеровцев-националистов", которые с мотыгами разгоняют этот шабаш? Чем не повод для обострения агрессором войны?" - указывается в сообщении.

В московском патриархате ничего не анонсируют

Стоит отметить, что в самой УПЦ МП о планах провести массовое мероприятие в эту дату ничего не говорят.

Так, на сайте есть анонс о молитве в епархиях за онкобольных детей 15 февраля (в Международный день онкобольного ребенка), а еще - молитве в День чествования участников боевых действий на территории других государств, тоже во вторник, 15-го.

Кто такой священник Марценюк

Напомним также, священник московского патриархата из Почаева (Тернопольская область) Александр Марценюк отличился написанием стиха после ликвидации зимой 2017-го террориста-"ДНРовца" Гиви, руководителя группировки "Сомали" - сам же автор поэзии называл боевика "воином Михаилом". Ознакомиться с текстом данного произведения можно по этой ссылке.

Также клирик называл защитников Украины, военных ВСУ "убийцами Донбасса", и частенько делился своими антиукраинскими взглядами на публике, в том числе и на разных российских ресурсах.

Священник РПЦ в Украине Александр Марценюк (фото: facebook.com/typicalPochaiv)