Закон про мову: дві третини громадян підтримують обслуговування українською мовою

Фото: мітинг на захист мови (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадян влаштовує норма про українську мову в обслуговуванні

Майже дві третини українців (61,7%) українців підтримують чинну норму закону про обслуговування українською мовою. Не підтримують - 34%, а ще 4,2% не визначилися зі своєю думкою.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Водночас найбільше норму про обслуговування українською підтримують жителі заходу і центру (відповідно, 79,4% та 66,2%), найменше - жителі сходу (38,8%, у той час як 55,8% не підтримують). На півдні 49% підтримують її, а не підтримують - 46,2%. На Донбасі підтримують 59,5%, не підтримують - 32,1%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 27 січня до 1 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

Як повідомляло, закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" був прийнятий 25 квітня 2019 року. Однак деякі його норми, в тому числі щодо використання державної мови у сфері послуг, вводяться в дію з відстрочкою. Зокрема, частина норм набрала чинності 16 січня 2021 року.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова серпні 2020 року, більшість українців (73,4%) називають українську мову рідною. Ще 22,0% респондентів - російську, 1,7% - іншу, 2,9% не змогли відповісти.