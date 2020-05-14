У мережу злили особисті дані мільйонів українців: експерт дав важливі ради

Після витоку особистих даних українців і гучного скандалу з продажем зловмисниками цих відомостей в мережі за допомогою Telegram-бота перед громадянами знову гостро постало питання кібербезпеки.

В адміністрації мобільного додатку "Дія" вже запевнили, що не причетні до такого злому та зливу інформації про користувачів їх сервісу, а віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що СБУ вже розпочала слідчі дії з цього інциденту.

Водночас експерти з кібербезпеки попереджають, що такі зливи вже час сприймати як даність.

За словами голови організації "Електронна демократія" Володимира Фленца в ефірі каналу "Україна 24", виявлення шахраїв - це добре, але ось публікація особистих даних українців: номери паспортів, реєстрація за місцем проживання, інформація з держреєстрів, паролі соцмереж, інформація про водійські посвідчення вже сталася й інформація - в інтернеті.

Фахівець дав низку порад громадянам, як убезпечити себе від кіберзлочинців і мінімізувати ризики надалі. А головне - як вже зараз постраждалі зможуть захистити себе від цього "зливу".

"Якщо закриють один Telegram-канал - це не означає, що завтра не відкриють інший. І якщо вам або вашим знайомим хтось буде звертатися і цитувати ці документи, вже не можна бути впевненим, що це до вас дзвонять з банку або з правоохоронних органів тощо. Тобто можливість шахраям зателефонувати літній жінці, налякати її банківськими даними або тим, що онука заарештували тощо - ця можливість різко збільшилася", - сказав Фленц.

Експерт рекомендує в цілях безпеки періодично змінювати паролі та закликає не обмежуватися одним для електронної пошти, соціальної мережі та банківського облікового запису.

"Міняти їх і визначати ступінь складності потрібно, виходячи з ризику: банківські акаунти бажано міняти раз на рік і робити їх складними з великими і маленькими літерами, цифрами", - зазначив він.

Також важливо час від часу перевіряти, як йдуть справи з реєстрацією майна у реєстрах.

"Чи немає по вас провадження, як по злісному неплатнику кредиту якогось, який ви не брали", - наголосив експерт.

Раніше ми писали про те, що в квітні в Telegram були виявлені два боти, які торгували даними українців. За гроші за телефонним номером можна було дізнатися ПІБ користувача, дату народження, серію і номер паспорта, прописку та ІПН.