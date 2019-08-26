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Опозиція може очолити чотири комітети в Раді

Новини » Політика    26.08.2019 - 14:44
Опозиція може очолити чотири комітети в Раді
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Разумков назвав чотири комітети, які можуть очолити представники опозиції

Представники опозиційних партій парламенту можуть зайняти на керівних посадах чотирьох парламентських комітетів та комісію з питань ветеранів. Про це заявив голова партії "Слуга народу" і голова підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Разумков назвав чотири комітети, які можуть очолити представники опозиції.

"Є пропозиції, але мова йде про комітет з прав людини і деокупації тимчасово окупованих територій, комітет з питань молоді та спорту, комітет з питань свободи слова, комітет з питань євроінтеграції та ще комісії по ветеранам. Це важко сказати, опозиції або не опозиції, це - іншим політичним силам. Я сподіваюся, що робота в парламенті буде спрямована на розвиток нашої держави", - заявив Разумков, додавши, що ці питання досі обговорюються.

Нагадаємо, депутатська підгрупа проголосувала за створення у Верховній раді комісії з питань ветеранів. Очолюватиме комісію представник партії "Європейська солідарність" Яна Зінкевич.

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