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Порошенко: ми не дозволимо знищити надбання Революції Гідності

Новини » Політика     20.02.2020 - 11:19
Порошенко: ми не дозволимо знищити надбання Революції Гідності
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко підкреслив, що спроби Зеленського побачити в очах Путіна мир є марними

Україна має завжди пам’ятати про те, що Герої Небесної Сотні віддали свої життя за свободу нашої держави та її європейський вибір. Про це сказав п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, передає кореспондент РБК-Україна.

У панахиді також взяли участь дружина Порошенко, депутати фракції "Європейська солідарність" і представники громадськості.

"Всі, хто небайдужі, сьогодні в цей час зібралися тут для того, щоб вшанувати пам’ять загиблих українських героїв, які віддали своє життя для того, щоб Україна мала унікальну можливість рухатися далі вперед, бути європейською країною", - сказав Порошенко.

"Шість років пройшло з того часу, коли перемогли Гідність і Свобода. Ми завжди маємо пам’ятати, яку високу ціну заплачено за цю перемогу. Бо 18-20 лютого 2014 року були найбільш трагічні дні й години на цьому святому місці. І ми маємо зробити все для того, щоби справа, задля якої заплачена така висока ціна, щоб це було недарма", - додав Порошенко.

Окрім того, лідер "Європейської солідарності" наголосив, що рішення Володимира Зеленського про передачу беркутівців Росії блюзнірське стосовно тих, хто постраждав на Майдані, та їхніх родин.

"Зараз підіймають голову сили реваншу. Янукович з Московії благословляє чинну українську владу на реванш. Злочинці, які вбивали Героїв Небесної Сотні, обміняні волею чинної влади, випущені на волю", - сказав він.

"Моя позиція абсолютно чітка: подивіться в очі тих родин, які втратили своїх героїв. Подивіться, що зараз відбувається. Адвокат Януковича став відповідальним за розслідування справ Майдану. Адвокати Януковича зараз переслідують героїв Революції Гідності. І зупинити ми це можемо лише нашою єдністю. Лише коли ми об’єднаємося навколо цінностей Революції Гідності й свободи", - зазначив Порошенко.

Порошенко підкреслив, що спроби Зеленського побачити в очах Путіна мир є марними, тому що саме Путін вже шостий рік веде війну проти України й вбиває її захисників.

"Влада досі не розібралася, що в країні війна, називає події, які відбулися вчора і позавчора, провокаціями й намагається в очах Путіна розгледіти мир і любов до України. Нічого ви там не побачите - крім війни й бажання знищити Україну. І не називайте це провокаціями, бо це війна. Війна за нашу рідну землю і державу! Війна за те, за що віддали своє життя Герої Небесної Сотні", - наголосив Порошенко, додавши, що таким чином вони намагаються переписати історію.

"Ми це точно не дамо зробити. Не дамо зробити, бо з нами український народ і правда, віра, церква і Господь Бог. І з нами точно буде перемога", - констатував Петро Порошенко.

Нагадаємо, 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної сотні. Пам'ятна дата приурочена до річниці розстрілів на Майдані, що відбулися у 2014-му.

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Новини України Порошенко ПетроМайданНебесная сотняЄвропейська солідарність
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