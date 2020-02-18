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Порошенко: наступ російських військ в районі Золотого - це і є "мир" Путіна

Новини » Політика     18.02.2020 - 11:54
Порошенко: наступ російських військ в районі Золотого - це і є "мир" Путіна
Фото: Петро Порошенко (twitter.com)

Петро Порошенко закликав владу не вірити Володимиру Путіну

Наступ російських військ в районі Золотого - це і є той "мир", який президент Російської Федерації Володимир Путін готовий надати Україні. Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні у вівторок, 18 лютого, передає РБК-Украна.

"Сьогодні о 5 ранку ранок почався з того, що в районі Новотошківського розпочався наступ російських військ з використанням крупнокаліберної артилерії, 120-ти міліметрових мінометів. Є перші жертви. Це напевно той "мир", який побачили, коли зазирнули в очі Путіну. Отакий "мир" Путін готовий надати Україні", - сказав Порошенко.

В свою чергу, Петро Порошенко закликав владу не вірити Путіну.

"Ми маємо зробити все можливе для того, щоб захистити Україну, боронити державу, зміцнювати армію, мову, укріпляти нашу церкву, берегти наш рух в Європу", - додав політик.

Нагадаємо, вранці 18 лютого стало відомо, що бій на Донбасі, поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, закінчився, в результаті цього один загинув один та поранені четверо українських бійців.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський відреагував на бій на Донбасі і заявив, що Рада національної безпеки та оборони буде ухвалювати рішення про подальші кроки.

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