Порошенко: наступ російських військ в районі Золотого - це і є "мир" Путіна

Фото: Петро Порошенко (twitter.com)

Петро Порошенко закликав владу не вірити Володимиру Путіну

Наступ російських військ в районі Золотого - це і є той "мир", який президент Російської Федерації Володимир Путін готовий надати Україні. Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні у вівторок, 18 лютого, передає РБК-Украна.

"Сьогодні о 5 ранку ранок почався з того, що в районі Новотошківського розпочався наступ російських військ з використанням крупнокаліберної артилерії, 120-ти міліметрових мінометів. Є перші жертви. Це напевно той "мир", який побачили, коли зазирнули в очі Путіну. Отакий "мир" Путін готовий надати Україні", - сказав Порошенко.

В свою чергу, Петро Порошенко закликав владу не вірити Путіну.

"Ми маємо зробити все можливе для того, щоб захистити Україну, боронити державу, зміцнювати армію, мову, укріпляти нашу церкву, берегти наш рух в Європу", - додав політик.

Сьогодні ранок почався з того, що в районі Новотошківського почався наступ російських військ з використанням крупнокаліберної артилерії. Є перші жертви.



Це, напевно, той мир, який побачили, зазирнувши в очі Путіну. Такий мир Путін готовий надати Україні. pic.twitter.com/hSoRGfHf9S — Петро Порошенко (@poroshenko) February 18, 2020

Нагадаємо, вранці 18 лютого стало відомо, що бій на Донбасі, поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, закінчився, в результаті цього один загинув один та поранені четверо українських бійців.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський відреагував на бій на Донбасі і заявив, що Рада національної безпеки та оборони буде ухвалювати рішення про подальші кроки.