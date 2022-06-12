Мережа піцерій оскандалилася з рекламою ракет: з'явилася відповідь компанії

Деталі скандалу

Мережа піцерій Domino's Pizza працює в багатьох містах України вже багато років. Для своєї нової рекламної кампанії піцерія використовувала на зображенні ракету, яку користувачі відразу ж охрестили "російської".

Скріншот цієї реклами розмістила на своїй сторінці Львівська журналістка і маркетолог Ельза Сагура.

"Domino's Pizza, ви пробили дно. Нижче - скрін рекламного поста цієї мережі, де швидкість доставки асоціюють з прильотом. Я без слів", - підписала вона картинку.

Користувачі в коментарях вказали, що такі рекламні картинки під час війни - недоречні.

Дуже невдале фото. Виглядає як насмішка над Україною.

Ще ролик зніміть "Я солдат. Ми рвемо їх без страху". Реклама - насмішка над війною.

Ви вважаєте доречною таку рекламу? Звільніть маркетолога.

Гуру реклами! Рахуйте втрачених клієнтів.

Позиція Domino's Pizza

Як пояснюють в компанії - рекламні картинки розмістили невідомі люди й Domino's Pizza не має до них відношення.

"Ми перепрошуємо за шокуючу рекламу з ракетою, яка була сьогодні запущена від нашого імені В Instagram і Facebook. Головний офіс Domino's Pizza Україна не має ніякого відношення до неї", - йдеться в офіційному коментарі.

У компанії додали, що будуть розслідувати ситуацію та щодо винних будуть вжиті заходи.

"Ми поділяємо позицію тих, хто побачив цю рекламу і був в шоці від її дикості та неприпустимості. Вдячні вам, що вказали на цю дичину. Ще раз перепрошуємо за цю ситуацію", - повідомляє Domino's Pizza.

Варто відзначити, що реклама зі сторінок Domino's Pizza зникла. По активному посиланню вона доступна протягом 1 хвилини, а потім зникає.