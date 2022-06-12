RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мережа піцерій оскандалилася з рекламою ракет: з'явилася відповідь компанії

Фото: Піцерія Domino's Pizza потрапила в скандал (instagram.com/dominos_ua)
Автор: Анна Шиканова

Мережа піцерій Domino's Pizza оскандалилася через новий рекламний банер, який з'явився в соціальних мережах. Картинка з ракетою викликала обурення у користувачів і клієнтів піцерії. А компанія посилається на злом своїх сторінок.

Деталі скандалу з Domino's Pizza і що відповідає компанія - читайте в матеріалі нижче.

Деталі скандалу

Мережа піцерій Domino's Pizza працює в багатьох містах України вже багато років. Для своєї нової рекламної кампанії піцерія використовувала на зображенні ракету, яку користувачі відразу ж охрестили "російської".

Скріншот цієї реклами розмістила на своїй сторінці Львівська журналістка і маркетолог Ельза Сагура.

"Domino's Pizza, ви пробили дно. Нижче - скрін рекламного поста цієї мережі, де швидкість доставки асоціюють з прильотом. Я без слів", - підписала вона картинку.

Користувачі в коментарях вказали, що такі рекламні картинки під час війни - недоречні.

  • Дуже невдале фото. Виглядає як насмішка над Україною.
  • Ще ролик зніміть "Я солдат. Ми рвемо їх без страху". Реклама - насмішка над війною.
  • Ви вважаєте доречною таку рекламу? Звільніть маркетолога.
  • Гуру реклами! Рахуйте втрачених клієнтів.

Позиція Domino's Pizza

Як пояснюють в компанії - рекламні картинки розмістили невідомі люди й Domino's Pizza не має до них відношення.

"Ми перепрошуємо за шокуючу рекламу з ракетою, яка була сьогодні запущена від нашого імені В Instagram і Facebook. Головний офіс Domino's Pizza Україна не має ніякого відношення до неї", - йдеться в офіційному коментарі.

У компанії додали, що будуть розслідувати ситуацію та щодо винних будуть вжиті заходи.

"Ми поділяємо позицію тих, хто побачив цю рекламу і був в шоці від її дикості та неприпустимості. Вдячні вам, що вказали на цю дичину. Ще раз перепрошуємо за цю ситуацію", - повідомляє Domino's Pizza.

Варто відзначити, що реклама зі сторінок Domino's Pizza зникла. По активному посиланню вона доступна протягом 1 хвилини, а потім зникає.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що Ясинський пояснив, як Федишин "відмитися" після скандалу з балами Польщі на Євробаченні.

А ще ми розповідали про те, що український телеканал оскандалився через серіал російською мовою.

Читайте РБК-Україна в Google News
скандалпиццерия