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"Сердцем он всегда с Украиной". Звезда сериала "Кухня" рассказала о браке с россиянином

Екатерина Кузнецова с мужем (фото: instagram.com/katykino)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса и звезда сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова рассказала об отношениях с мужем-россиянином, бизнесменом Максимом Аплиным.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки Алексею Суханову.

Подробности

По словам актрисы, еще с самого начала их с любимым отношений он придерживался явной проукраинской позиции.

А после аннексии Крыма мужчина еще больше начал поддерживать украинцев.

"Когда мы познакомились с ним в 2017 году, он сразу сказал, что мы не будем жить в России. Именно он, потому что у него были разочарования. После аннексии Крыма он восхищался украинцами. Он всегда поддерживал мою семью и меня. Поэтому он имеет российский паспорт, но сердцем он всегда с Украиной", - рассказала знаменитость.

Екатерина Кузнецова с любимым (фото: instagram.com/katykino)

Из-за того, что Аплин является гражданином РФ, у пары конфликтов не возникает. Более того, избранник Кузнецовой даже перестал общаться с друзьями со своей родины, которые поддерживают агрессивные действия со стороны страны-оккупанта.

"У нас не бывает по этому поводу недоразумений. Возможно, иногда меня могут раздражать какие-то его друзья, которые делают вид, что ничего не происходит. Но этих людей, к счастью, нет в нашей жизни и мы не пересекаемся. Он спрашивал у своих друзей, кто за и против. И все, он вышел из чата. Потому что такой (неоднозначной - прим. ред.) позиции быть не может", - отметила звезда.

Екатерина также поделилась, какие изменения она заметила в себе после знакомства со своим будущим партнером.

Артистка сказала, что начала чувствовать себя более свободной и перестала привязываться к определенному месту.

 

Напомним, последние несколько лет актриса находится в отношениях с россиянином Максимом Аплиным - бизнесменом, владельцем серф-школы на Шри-Ланке. После начала большой войны пара уехала из страны-агрессора, сейчас они живут в Испании.

А недавно Екатерина рассказала, что ее любимый намерен получить украинское гражданство.

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