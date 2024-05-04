"Серцем він завжди з Україною". Зірка серіалу "Кухня" розповіла про шлюб з росіянином

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За словами акторки, ще із самого початку їхніх з коханим стосунків він дотримувався явної проукраїнської позиції.

А після анексії Криму чоловік ще більше почав підтримувати українців.

"Коли ми познайомилися з ним 2017 року, він одразу сказав, що ми не будемо жити в Росії. Саме він, бо у нього були розчарування. Після анексії Криму він захоплювався українцями. Він завжди підтримував мою родину та мене. Тому він має російський паспорт, але серцем він завжди з Україною", - розповіла знаменитість.

Катерина Кузнєцова з коханим (фото: instagram.com/katykino)

Через те, що Аплін є громадянином РФ, у пари конфліктів не виникає. Більше того, обранець Кузнєцової навіть перестав спілкуватися з друзями зі своєї батьківщини, які підтримують агресивні дії з боку країни-окупанта.

"У нас не буває з цього приводу непорозумінь. Можливо, іноді мене можуть дратувати якісь його друзі, які вдають, що нічого не відбувається. Але цих людей, на щастя, немає у нашому житті й ми не перетинаємося. Він запитував у своїх друзів, хто за і проти. І все, він вийшов з чату. Бо такої (неоднозначної - прим. ред.) позиції бути не може", - зауважила зірка.

Катерина також поділилася, які зміни вона помітила у собі після знайомства зі своїм майбутнім партнером.

Артистка сказала, що почала почуватися більш вільною і перестала прив'язуватися до певного місця.

Нагадаємо, останні кілька років акторка знаходиться у стосунках із росіянином Максимом Апліним - бізнесменом, власником серф-школи на Шрі-Ланці. Після початку великої війни пара виїхала з країни-агресорки, зараз вони живуть в Іспанії.

А нещодавно Катерина розповіла, що її коханий має намір отримати українське громадянство.