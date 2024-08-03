RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Август начнется с сильных магнитных бурь: какие дни будут в последний месяц лета опасными

Магнитные бури в августе 2024 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури накроют Землю уже в первую субботу августа и продлятся все выходные. Также в последний месяц лета ожидается еще несколько мощных магнитных бурь красного уровня.

Когда будет штормить и стоит уберечь здоровье в августе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

Регулярные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, обладающих способностью быстро перемещаться в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая магнитной или солнечной бурей.

Магнитные бури разделяют по мощности - от К-индекса 1 до К-индекса 9. Все бури от К-индекса 5 и выше - бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.

Они вызывают ухудшение самочувствия, головные боли и сбой в работе связи, спутников и GPRS. Во время магнитных бурь К-индекс 8 или 9 могут быть полярные сияния.

Когда будут магнитные бури в августе

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, первая магнитная буря в августе ожидается уже в субботу, 3 числа.

Она достигнет красного уровня К-индекса 6 и затянется на все выходные. В стабильное состояние магнитосфера вернется в понедельник, 5 августа.

Последующая магнитная буря ожидается с 13 по 16 августа. Пик будет в первый день и эта буря достигнет красного уровня К-индексу 5. Следующие дни буря средней мощности - до К-индекса 4.

А в конце месяца прогнозируется еще одна мощная магнитная буря, которая покроет Землю 24-27 августа. Ожидается, что эта буря будет красного уровня и достигнет К-индекса 6.

Воздействие магнитной бури на человека

В последние годы ученые со всего мира провели немало исследований на тему влияния магнитных бурь на здоровье человека. И действительно, взаимосвязь существует, и это подтверждают не только исследование, но и наблюдение врачей.

Основные жалобы:

  • Головная боль
  • Мигрень
  • Слабость
  • Повышенная усталость
  • Сонливость днем
  • Бессонница ночью
  • Ухудшение концентрации
  • Снижение трудоспособности
  • Туман в голове
  • Проблемы с АД
  • Ухудшение настроения
  • Повышение тревожности
  • Раздражительность
  • Проявления агрессии
  • Обострение хронических заболеваний
  • Общее ухудшение самочувствия

Как защитить свое здоровье в дни магнитных бурь

Медики дают общие рекомендации на такие дни и советуют соблюдать нормальный распорядок дня, снижать физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и дышать свежим воздухом.

А также:

  • Полноценно высыпаться (7-9 часов)
  • Делать зарядку, принимать контрастный душ
  • Полноценно питаться
  • Пить много воды
  • Не злоупотреблять кофе, энергетиками, табаком, алкоголем, вредной едой.
  • Проветривать помещение
  • Играть на свежем воздухе
  • Обращаться к врачам при необходимости

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Магнитная буряЗдоровьеГоловная боль