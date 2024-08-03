Август начнется с сильных магнитных бурь: какие дни будут в последний месяц лета опасными
Магнитные бури накроют Землю уже в первую субботу августа и продлятся все выходные. Также в последний месяц лета ожидается еще несколько мощных магнитных бурь красного уровня.
Когда будет штормить и стоит уберечь здоровье в августе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Что такое магнитная буря
Регулярные вспышки и взрывы на Солнце приводят к выбросу большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, обладающих способностью быстро перемещаться в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая магнитной или солнечной бурей.
Магнитные бури разделяют по мощности - от К-индекса 1 до К-индекса 9. Все бури от К-индекса 5 и выше - бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.
Они вызывают ухудшение самочувствия, головные боли и сбой в работе связи, спутников и GPRS. Во время магнитных бурь К-индекс 8 или 9 могут быть полярные сияния.
Когда будут магнитные бури в августе
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, первая магнитная буря в августе ожидается уже в субботу, 3 числа.
Она достигнет красного уровня К-индекса 6 и затянется на все выходные. В стабильное состояние магнитосфера вернется в понедельник, 5 августа.
Последующая магнитная буря ожидается с 13 по 16 августа. Пик будет в первый день и эта буря достигнет красного уровня К-индексу 5. Следующие дни буря средней мощности - до К-индекса 4.
А в конце месяца прогнозируется еще одна мощная магнитная буря, которая покроет Землю 24-27 августа. Ожидается, что эта буря будет красного уровня и достигнет К-индекса 6.
Воздействие магнитной бури на человека
В последние годы ученые со всего мира провели немало исследований на тему влияния магнитных бурь на здоровье человека. И действительно, взаимосвязь существует, и это подтверждают не только исследование, но и наблюдение врачей.
Основные жалобы:
- Головная боль
- Мигрень
- Слабость
- Повышенная усталость
- Сонливость днем
- Бессонница ночью
- Ухудшение концентрации
- Снижение трудоспособности
- Туман в голове
- Проблемы с АД
- Ухудшение настроения
- Повышение тревожности
- Раздражительность
- Проявления агрессии
- Обострение хронических заболеваний
- Общее ухудшение самочувствия
Как защитить свое здоровье в дни магнитных бурь
Медики дают общие рекомендации на такие дни и советуют соблюдать нормальный распорядок дня, снижать физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и дышать свежим воздухом.
А также:
- Полноценно высыпаться (7-9 часов)
- Делать зарядку, принимать контрастный душ
- Полноценно питаться
- Пить много воды
- Не злоупотреблять кофе, энергетиками, табаком, алкоголем, вредной едой.
- Проветривать помещение
- Играть на свежем воздухе
- Обращаться к врачам при необходимости
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