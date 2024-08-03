Серпень почнеться з сильних магнітних бур: які дні будуть в останній місяць літа небезпечними

Магнітні бурі накриють Землю вже у першу суботу серпня і будуть тривати всі вихідні. Також в останній місяць літа очікується ще декілька потужних магнітних бур червоного рівня.

Коли буде штормити та варто поберегти здоров'я у серпні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

Регулярні спалахи та вибухи на Сонці призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які мають здатність швидко переміщатися у просторі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку називають магнітною або сонячною бурею.

Магнітні бурі розділяють по потужності - від К-індексу 1 до К-індексу 9. Всі бурі від К-індексу 5 та вище - бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини.

Вони викликають погіршення самопочуття, головні болі, а також збій у роботі зв'язку, супутників та GPRS. Під час магнітних бур К-індекс 8 або 9 можуть бути полярні сяйва.

Коли будуть магнітні бурі у серпні

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, перша магнітна буря у серпні очікується вже у суботу, 3 числа.

Вона досягне червоного рівня К-індексу 6 та затягнеться на всі вихідні. У стабільний стан магнітосфера повернеться тільки у понеділок, 5 серпня.

Наступна магнітна буря очікується з 13 по 16 серпня. Пік буде у перший день і ця буря досягне червоного рівня К-індексу 5. Наступні дні буря середньої потужності - до К-індексу 4.

А в кінці місяця прогнозується ще одна потужна магнітна буря, яка накриє Землю 24-27 серпня. Очікується, що й ця буря буде червоного рівня й досягне К-індексу 6.

Вплив магнітної бурі на людину

За останні роки вчені зі всього світу провели чимало досліджень на тему впливу магнітних бур на здоров'я людини. І дійсно, взаємозв'язок існує і це підтверджують не тільки дослідження, а й спостереження лікарів.

Основні скарги:

Головний біль

Мігрень

Слабкість

Підвищена втома

Сонливість вдень

Безсоння вночі

Погіршення концентрації

Зниження працездатності

Туман в голові

Проблеми з артеріальним тиском

Погіршення настрою

Підвищення тривожності

Дратівливість

Прояви агресії

Загострення хронічних хвороб

Загальне погіршення самопочуття

Як захистити своє здоров'я в дні магнітних бур

Медики дають загальні рекомендації на такі дні й радять дотримуватися нормального розпорядку дня, знижувати фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та дихати свіжим повітрям.

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