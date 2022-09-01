Прилад марсохода Perseverance зміг створити повітря на Марсі

Прилад на борту марсохода Perseverance може створювати кисень і вдень, і вночі, а також будь-якої пори року на Марсі. При цьому його розмір - не більший за розмір звичайного тостера.

Прилад MOXIE успішно виробляє 6 грамів кисню на годину з атмосфери Марса. Приблизно стільки ж виробляє невелике дерево Землі. Такий висновок зробили вчені після семи запусків приладу, які проводилися з експериментальною метою.

Ці досліди дали можливість вченим дійти висновку, що якщо відправити на Марс перед прибуттям перших астронавтів збільшену версію такого приладу, цей кисневий завод зможе виробляти стільки кисню за годину, скільки створюють кілька сотень звичайних дерев одночасно.

"За допомогою приладу MOXIE відбулася перша демонстрація того, що можна використовувати на місці ресурси іншої планети і перетворювати їх на щось корисне для людини", - прокоментував результати експерименту Джеффрі Хоффман з Массачусетського технологічного інституту (США).

При цьому вченим ще доведеться перевірити, як працюватиме прилад на світанку та пізно ввечері. Це дуже важливо, оскільки у цей час доби температура на Марсі дуже змінюється. Це буде наступним етапом експерименту.

"Атмосфера Марса більш мінлива, ніж атмосфера Землі. Тут щільність повітря може змінюватися дуже різко протягом року, а температурні стрибки можуть досягати 100 градусів Цельсія. Проте прилад показав свою ефективність при роботі вдень, вночі, а також у різні сезони на Червоній планеті", - каже Хоффман.

Крім того, вчені хочуть спробувати збільшити потужність приладу, щоб збільшити кількість кисню. Це вчені планують зробити під час весни на Марсі (зараз там зима).

"Ми хочемо дізнатися, як багато кисню зможе створити прилад та як довго він зможе працювати під час одного запуску", - уточнює вчений.