Сериалы на Хэллоуин: топ-7 хорроров для жуткой атмосферы

Осень приносит не только прохладу, но и ощущение тайны и страха, ведь впереди - Хэллоуин! Этот сезон - идеальное время, чтобы погрузиться в атмосферу ужаса и адреналина.

Если вы готовы к страшным историям и незабываемым впечатлениям, РБК-Украина (проект Styler) подготовило для вас список из восьми лучших хоррор-сериалов последних лет, которые станут отличным сопровождением к празднованию Хэллоуина. Приготовьтесь к незабываемому марафону ужасов!

Детективы с того света, 2024

Мистический сериал, сочетающий элементы детектива и ужасов. Сюжет вращается вокруг команды детективов, расследующих загадочные преступления, связанные со сверхъестественными явлениями и существами из другого мира. Каждая серия раскрывает новые тайны, заставляя героев сталкиваться не только с внешними угрозами, но и с страхами.

Интервью с вампиром, 2022 - ...

Адаптация известного романа Энн Райс, рассказывающего о жизни вампира Луи де Пон де Лак, который делится своей историей с журналистом. В сериале показаны его переживания, борьба с бессмертием и моральными дилеммами, а также его отношения с харизматичным вампиром Лестатом и молодой вампиркой Клаудией.

Паразит: Серый, 2024

Триллер, объединяющий элементы научной фантастики и ужасов. Сюжет разворачивается вокруг персонажа, который становится жертвой таинственного паразита, вторгающегося в его тело и контролирующего его действия. Главный герой борется за сохранение своей идентичности и свободы, пытаясь понять природу паразита и его мотивацию.

Зло, 2019 - 2024

Психологический триллер, исследующий темы веры, науки и мистики. Сюжет сосредоточен на команде, которая расследует сверхъестественные явления, чтобы определить, являются ли они следствием психических расстройств или подлинных демонических сил. Главная героиня, психолог, работает с семинаристом и техническим экспертом, и вместе они сталкиваются с ужасающими случаями, ставящими под сомнение их убеждения.

Чаки, 2021 - 2024

Сериал, основанный на популярной франшизе ужасов о кукле-убийце Чаки. Сюжет разворачивается вокруг подростка, находящего старую куклу на распродаже. Сначала он думает, что это просто интересная игрушка, но вскоре обнаруживает, что это - Чаки, который снова ожил и готов к своим ужасным поступкам.

Ходячие мертвецы: Выжившие, 2024

Спин-off популярной франшизы "Ходячие мертвецы", которая продолжает исследовать мир постапокалиптического зомби-апокалипсиса. В центре сюжета - новая группа персонажей, пытающихся выжить в условиях растущей опасности, в частности не только от ходячих мертвецов, но и от выживших, но которые могут оказаться еще большими угрозами.

Они: Страх, 2021-2024

Психологический триллер рассказывает о семье, переезжающей в преимущественно белый район в 1950-х годах, и сталкивается с ужасными событиями, связанными с их новыми соседями и сверхъестественными силами.

Столкнувшись с насилием и дискриминацией, герои пытаются найти безопасное место для жизни, но окружающие их ужасы заставляют их снова и снова бороться за свое выживание.