7 сериалов HBO, которые захочется посмотреть дважды. Подборка для тех, кто устал искать что-то интересное

Не секрет, что большинство сериалов, которые действительно интересно смотреть, выпускают такие "гиганты", как HBO. И если вы ищете, что посмотреть, когда скучно, то обратите внимание на драмы и комедии, которые еще не видели.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 сериалов от HBO, сюжет которых вас поразит.

"Пингвин"

Этот сериал - спин-офф фильма "Бэтмен", вышедшего в 2022 году. В нем вы больше узнаете об Освальде - преступнике "Озе". И даже если не считаете себя фаном лент о супергероях, дайте этой драме шанс, ведь она может очень приятно удивить.



"Реальная кровь"

Мистическая история расскажет о вампире, встречающем девушку, умеющую читать мысли. Убийства, тайны, страсть и неожиданные сюжетные линии - этот сериал не зря стал очень популярным. Более того, вы можете захотеть пересмотреть его еще раз, ведь он не надоедает.



"Садовники"

Мини-сериал расскажет о мужчине и его женщине, которых трудно назвать убийцами и маньяками. Впрочем, супруги настолько удачно скрывают собственные секреты, что потом кажется, будто они - настоящее зло.



"Уничтожение"

Этот сериал начинается с того, что женщина, жизнь которой можно было считать идеальной, оказывается в эпицентре скандалов. Ее муж внезапно исчезает, что становится только первой проблемой, ведь дальше ситуация становится еще более напряженной. И со всем этим ей приходится бороться своими силами.



"Невероятные" (Небывалые)

История о женщинах, обладающих сверхъестественными способностями и вынужденных бороться за собственное выживание, заставит затаить дыхание. Сюжет разворачивается в атмосферном Лондоне, а игра главных героинь мало кого оставит безразличным.

"Подпольная империя"

Сериал расскажет о том, как преступники прошлого столетия решили разбогатеть на фоне введения "сухого закона". Большие деньги - всегда большие риски и большая конкуренция. Поэтому те, кто берется за авантюры, обязательно окажутся в очень опасных и интересных ситуациях.



"Наследники"

Сериал, как понятно по названию, расскажет о семье, в которой очень обеспеченный отец пытается выбрать наследника. Мужчина воспитал троих сыновей, но они совсем другие, он очень боится доверить им дело своей жизни. А потому примет очень оригинальное решение.