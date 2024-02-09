Сергей Притула предупредил украинцев о мошенниках, которые действуют от его имени. Что нужно знать

Как действуют мошенники

"С пустого профиля на русском языке сбрасывают сообщения "Как откупиться от ТЦК и как свалить с Украины". Все сходится! Точно Сергей Притула Team. Не ведитесь на этот разводняк", - написал волонтер.

Также он добавил, что в киберполицию уже обратился с соответствующим заявлением. К своему посту волонтер прикрепил скриншоты мошеннической страницы с фото Сергея Притулы на аватарке и сообщение, которое массово рассылают украинцам

Мошенники предлагают от имени известного волонтера следующие "услуги":

документ от ТЦК, предъявив который вас сразу отпустят. Цена такого - 100 долларов

такой же документ, но с опцией удаления из базы ТЦК стоит 9800 долларов

документ для одноразового пересечения границы - 3 600 долларов

документ для многократного пересечения границы - 13 200 долларов

Скриншоты страницы и сообщения мошенников (фото: facebook.com/serhiyprytula)

На пост Притулы отреагировали много украинцев. Некоторые в комментариях признались, что тоже получили такое сообщение, но в сети Instagram, и уже пожаловался на мошенничество.

Некоторые украинцы шутят, что стоит сменить реквизиты мошенников на банковский счет благотворительного фонда Притулы и таким образом собрать много донатов.

Реакция украинцев на действия мошенников, которые прикрываются Притулой (скриншот)