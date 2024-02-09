Сергей Притула предупредил украинцев о мошенниках, которые действуют от его имени. Что нужно знать

Сергей Притула обратился к украинцам с предупреждением о мошенниках, которые создали липовую страницу в соцсетях и от его имени рассылают сообщения о том, что у него можно заказать "документы" для пересечения границы и для откупа от ТЦК.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Сергея Притулы в Facebook.
"С пустого профиля на русском языке сбрасывают сообщения "Как откупиться от ТЦК и как свалить с Украины". Все сходится! Точно Сергей Притула Team. Не ведитесь на этот разводняк", - написал волонтер.
Также он добавил, что в киберполицию уже обратился с соответствующим заявлением. К своему посту волонтер прикрепил скриншоты мошеннической страницы с фото Сергея Притулы на аватарке и сообщение, которое массово рассылают украинцам
Мошенники предлагают от имени известного волонтера следующие "услуги":
На пост Притулы отреагировали много украинцев. Некоторые в комментариях признались, что тоже получили такое сообщение, но в сети Instagram, и уже пожаловался на мошенничество.
Некоторые украинцы шутят, что стоит сменить реквизиты мошенников на банковский счет благотворительного фонда Притулы и таким образом собрать много донатов.
Раньше мы писали о том, что Сергей Притула жестоко разнес Героя Украины.
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