RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сергей Притула предупредил украинцев о мошенниках, которые действуют от его имени. Что нужно знать

Сергей Притула предупредил украинцев о мошенниках (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

Сергей Притула обратился к украинцам с предупреждением о мошенниках, которые создали липовую страницу в соцсетях и от его имени рассылают сообщения о том, что у него можно заказать "документы" для пересечения границы и для откупа от ТЦК.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Сергея Притулы в Facebook.

Как действуют мошенники

"С пустого профиля на русском языке сбрасывают сообщения "Как откупиться от ТЦК и как свалить с Украины". Все сходится! Точно Сергей Притула Team. Не ведитесь на этот разводняк", - написал волонтер.

Также он добавил, что в киберполицию уже обратился с соответствующим заявлением. К своему посту волонтер прикрепил скриншоты мошеннической страницы с фото Сергея Притулы на аватарке и сообщение, которое массово рассылают украинцам

Мошенники предлагают от имени известного волонтера следующие "услуги":

  • документ от ТЦК, предъявив который вас сразу отпустят. Цена такого - 100 долларов
  • такой же документ, но с опцией удаления из базы ТЦК стоит 9800 долларов
  • документ для одноразового пересечения границы - 3 600 долларов
  • документ для многократного пересечения границы - 13 200 долларов

Скриншоты страницы и сообщения мошенников (фото: facebook.com/serhiyprytula)

На пост Притулы отреагировали много украинцев. Некоторые в комментариях признались, что тоже получили такое сообщение, но в сети Instagram, и уже пожаловался на мошенничество.

Некоторые украинцы шутят, что стоит сменить реквизиты мошенников на банковский счет благотворительного фонда Притулы и таким образом собрать много донатов.

Реакция украинцев на действия мошенников, которые прикрываются Притулой (скриншот)

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей ПритулаволонтеришахраїМошенническая схема