Сергій Притула попередив українців про шахраїв, які діють від його імені. Що треба знати

Сергій Притула звернувся до українців із попередженням про шахраїв, які створили липову сторінку у соцмережах і від його імені розсилають повідомлення про те, що у нього можна замовити "документи" для перетину кордону і для відкупу від ТЦК.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Сергія Притули у Facebook.
"З пустого профілю російською мовою скидають повідомлення "Як відкупитись від ТЦК і як звалити з України". Все сходиться! Точно Сергій Притула Team. Не ведіться на цей розводняк", - написав волонтер.
Також він додав, що до кіберполіції вже звернувся із відповідною заявою. До свого посту волонтер прикріпив скриншоти шахрайської сторінки із фото Сергія Притули на аватарці та повідомлення, яке масово розсилають українцям.
Шахраї пропонують від імені відомого волонтера наступні "послуги":
На пост Притули відреагувало багато українців. Дехто у коментарях зізнався, що також отримав таке повідомлення, але у мережі Instagram, і вже поскаржився на шахрайство.
Деякі українці жартують, що варто змінити реквізити шахраїв на банківський рахунок благодійного фонду Притули і таким чином назбирати багато донатів.
Раніше ми писали про те, що Сергій Притула жорстоко розніс Героя України.
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