Сивохо став радником секретаря РНБО

Фото: Сергій Сивохо (wikipedia.org)

Сивохо став радником з питань реінтеграції та відновлення Донбасу

Сергій Сивохо став радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сивохи у Facebook.

За його словами, його призначили радником з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

"Починаю тиждень до нової посади: Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірна кількість! Попереду багато складної і важливої роботи", - зазначив Сивохо.

РНБО. Починаю тиждень до нової посади: Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Для... Опубліковано Сергеєм Сивохо Понеділок, 21 жовтня 2019 р.

Зазначимо, раніше шоумен брав участь у парламентських виборах, однак програв на одному з округів Донбасу кандидатові від партії "Опозиційна платформа - За життя".

Нагадаємо, 21 жовтня президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Демедюка заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Крім того, президент вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Він ввів у персональний склад РНБО нового секретаря РНБО Олексія Данилова, голови Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова, заступника голови СБУ - начальника управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Владислава Бухарева.