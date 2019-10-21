ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сивохо став радником секретаря РНБО

Новини » Політика    21.10.2019 - 15:32
Сивохо став радником секретаря РНБО
Фото: Сергій Сивохо (wikipedia.org)

Сивохо став радником з питань реінтеграції та відновлення Донбасу

Сергій Сивохо став радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сивохи у Facebook.

За його словами, його призначили радником з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

"Починаю тиждень до нової посади: Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірна кількість! Попереду багато складної і важливої роботи", - зазначив Сивохо.

РНБО. Починаю тиждень до нової посади: Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Для...

Опубліковано Сергеєм Сивохо Понеділок, 21 жовтня 2019 р.

Зазначимо, раніше шоумен брав участь у парламентських виборах, однак програв на одному з округів Донбасу кандидатові від партії "Опозиційна платформа - За життя".

Нагадаємо, 21 жовтня президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Демедюка заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Крім того, президент вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Він ввів у персональний склад РНБО нового секретаря РНБО Олексія Данилова, голови Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова, заступника голови СБУ - начальника управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Владислава Бухарева.

За Гладковського внесли заставу Зеленський призначив нового заступника секретаря РНБО
Новини України РНБОназначение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся