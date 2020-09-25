Притула влаштував жорстку перепалку з Качурою: дісталося навіть Верещук (відео)

Сергій Притула і Олександр Качура (колаж: РБК-Україна)

Сергій Притула і народний депутат Олександр Качура поспілкувалися на підвищених тонах

Кандидат у мери Києва Сергій Притула влаштував жорстку перепалку з народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Качурою. Притула запропонував Качурі, як представнику фракції "СН", зняти кандидатуру Ірини Верещук на його користь. Нардеп, своєю чергою, звинуватив ексшоумена в тому, що він завів на своєму імені людей до парламенту від партії "Голос".

Гарячий спір стався в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу".

А почалося все з того, що Качура запропонував Притулі знятися з виборів, щоб перешкодити перемозі Віталія Кличка. Таким чином "слуга народу" натякнув, що іншим кандидатам варто об'єднатися навколо кандидатури Верещук.

Качура фактично звинуватив Притулу в тому, що останній допомагає Кличку переобратися в градоначальники.

Притула ж згадав слова голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що вони не зацікавлені в перемозі на місцевих виборах, бо тоді доведеться відповідати за погані дороги, інфраструктуру і т. п.

"У мене, спираючись на слова керівника вашої фракції, є зустрічна пропозиція. Я пропоную вам, фракції, партії і пані Верещук уникнути негативу в принципі і зняти свою кандидатуру на мою користь. Я не боюся брати на себе відповідальність", - сказав Притула.

А ось Качура відповів, що Притула на своєму імені просто хоче провести партію "Голос" в Київраду. Крім того, нардеп пригадав, що Святослав Вакарчук склав мандат після того, як провів партію в парламент.

Притула посперечався з Качурою через вибори (відео: YouTube)

Примітно, що сама пані Верещук була присутня в студії, але участі в дискусії не брала. На питання Качури до Притули про готовність зняти кандидатуру на його користь відповіла посмішкою.

Раніше ми писали, що Сергій Притула заявив про вихід із шоу-бізнесу.