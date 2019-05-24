Звідки у вас стільки часу? Притула емоційно звернувся до українців. Відео

Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Сергій Притула звернувся до українців, у яких "дуже багато вільного часу"

Сергій Притула поскаржився на те, що українці занадто багато часу проводять в соцмережах, в яких пишуть гнівні пости, ображають людей і вічно скаржаться на життя. Про це український шоумен розповів у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

Притула звернувся до тих, хто пише довгі пости і вступає в суперечки з людьми, які не підтримують їх політичні погляди. Шоумен задається питанням, звідки у людей стільки вільного часу, щоб все це робити.

При цьому він зазначив, що замість того, щоб критикувати владу, причому будь-яку, краще більше розвиватися самому і шукати можливості, щоб поліпшити своє життя. Це також стосується і роботи.

"Їм не догодиш, жодна влада не може догодити таким людям, тому що вони не можуть якось гідно жити. Я от думаю, коли ви зрозумієте, що порядок денний вашого життя і ваш добробут визначає не якийсь ефемерний дядько на чолі країни, а визначаєте ви особисто своїми стараннями, уміннями, знаннями і своїм договором з роботодавцем", - зазначив Притула.

Сергій Притула звернувся до українців з важливою заявою (відео: facebook.com/serhiyprytula)

Він також додав, що проблема таких людей не в тому, що їм мало платять, а що вони не роблять нічого, щоб роботодавець заплатив стільки, щоб ви не хотіли нікуди від нього піти.

Шоумен також розповів про своє життя. Притула зазначив, що коли йому було 22 роки і він закінчив інститут, працював на п'яти роботах. У Тернополі в 2002 році зарплата в 100 доларів була дуже пристойною. І в нього була така зарплата на радіо за місяць. При цьому через пару років він у Києві на Music Radio заробляв 350 доларів.

Але 100 доларів в місяць не влаштовувало Сергія, коли він жив і працював у Тернополі, тому він працював ще в Тернопільській академії народного господарства, яку він закінчив директором центру молодіжних ініціатив. Там у нього зарплата була ще 70 доларів.

Він також працював супервайзером по рекламним заходам для різних компаній, які проводили промоакції, і міг заробити 350 доларів за 5 тижнів якоїсь акції.

Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Притула також розповів, що він не відмовлявся проводити весілля, корпоративи, дні народження за 100 доларів за такий захід. Він також проводив локальні концерти гуртів. При цьому шоумен спав по 2-3 години в день.

Але він тоді був молодим хлопцем і розумів, що йому ніхто не принесе на блюдці якісь гроші і ніхто не дасть квартиру.

"Я пахав, як кінь. Зараз я сплю трохи більше. Це до 5 годин в день, але у мене є три роботи. Три. У свої майже 38 років. У мене немає часу сидіти годинами в коментарях і писати людям, які вони ідіоти", - розповів Сергій.

Він закликав українців замість того, щоб сидіти в інтернеті, знайти собі роботу, або проводити час з користю для себе або своєї родини.

Нагадаємо, що Притула розповів історію дідуся-ветерана радянської армії, який пройшов Другу світову війну, після повернення з фронту спокійно жив у селі разом з "бандерівцями".

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