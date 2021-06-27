Сергій Бабкін відверто зізнався, як і з ким зрадив дружині зі 100 жінками

Сергій Бабкін відверто зізнався, як, з ким і чому зраджував дружині Сніжані , і як парі вдалося врятувати шлюб незважаючи на те, що музикант в перші роки подружнього життя не залишив свою звичку ходити "наліво".

Чому в сімейному житті артиста відбувався весь цей кошмар, і як йому вдалося змінитися - читайте нижче в нашому матеріалі.

У своїх пригодах Сергій звинувачує своє життя, яке було у нього раніше під час активної гастрольної діяльності. Екс-соліст 5'nizza розповідає, що тоді зловживав алкоголем, який був невід'ємним атрибутом його життя, як і секс-втіхи після концертів.

У такому жорсткому ритмі пройшли перші пару років сімейного життя Сергія і Сніжани, але потім все докорінно змінилося. Проте за час розгулу музикант встиг побувати зі 100 жінками на стороні.

"Це потрібно знати мене і те життя, яким я жив до зустрічі зі Сніжаною. Тоді був і алкоголізм, все було. Я себе не стримував ні в жінках, ні в алкоголі. Це інерція того життя, поїзд, який ще гнав. Той демон, що в мені є, говорив: "Почекай, який стоп?! Ні! Поїхали далі, ми ще женемо", - розповів зірка в інтерв'ю "Світському життю".

Сніжана зазначила, що ці жінки - вони не були групіз (фанатками), знайомими, подругами. Це були зв'язки з повіями, яким Бабкін віддавав від 50 до 500 доларів на годину.

Зараз Сергій не може точно відповісти, чому так чинив, будучи одруженим чоловіком.

"Це складно зрозуміти. Я - нелогічний тип. Логіку шукати у мене не треба", - зізнається він.

Коли йому стало зрозуміло, що так далі не можна, він вирішив у всьому відверто зізнатися дружині. Сніжана змогла пробачити.

"Коли він ридав, я дзвонила нашому кумові, у нього велика машина, щоб він мене забрав. А потім відчула такий момент, що мені треба дати собі час і він повинен бути тут, в нашому спільному будинку. Ми жили в різних кімнатах і це був дуже цінний для мене час, який перевернув моє життя догори дном. Мій батько пішов від моєї мами, коли мені було 3 роки, він зраджував їй. І всі чоловіки, які зустрічалися на моєму шляху - вони мене все кидали, зраджували. І перший чоловік теж зрадив, і другий. Я зрозуміла, що якщо я піду - буде третій, четвертий, п'ятий" - зізнається Сніжана, називаючи це "розвитком".

До слова, за минуле вона чоловіка не гнобить. А навпаки, іноді може обговорити якісь пікантні подробиці сексу Сергія з повіями.

Відео: Сергій Бабкін відверто розповів про зради дружині (Світське життя)

Зараз подружжя зізнається, що вони щасливі

11 травня 2021 року Сергій і Сніжана відсвяткували 13 річницю з дня вінчання. Офіційно одружилися вони 27 березня 2009 року.

З дружиною Сніжаною Бабкіною (дівоче прізвище Вартанян) Сергій познайомився в 2007 році, коли вона приєдналася до "Театру 19".

Сергій і Сніжана виховують трьох дітей: дочку Веселину, синів Артура (від попереднього шлюбу Сніжани) і Єлисея.