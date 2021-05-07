Сергій і Сніжана Бабкіни зізналися, як врятували шлюб після зради

Сергій Бабкін і його дружина Сніжана нещодавно вразили фанатів зізнанням про зради музиканта. Тепер подружжя розповіло, як їм вдалося це подолати і врятувати шлюб.

Музикант озвучив свої бачення про подружні зради. Він повідав, що зберегти союз дуже непросто.

"Найбільша помилка в моєму житті - що я не зумів зупинити цей важкий "причіп", який тягнувся з минулого мого життя, зустрівшись зі сніжкою, і коли ми стали жити разом. Він тягнувся ще якийсь час, 2-3 роки. Зберегти шлюб непросто. Можна ходити до психолога. Можна вирішувати самим, якщо у вас є можливості, якщо ви можете допомогти один одному розібратися в ситуації, "розкритися", не боячись нічого, абсолютно "оголитися" один перед одним. Ми вирішили це питання самі, тому що любимо один одного, вміємо прощати, Ми єдине ціле. Я щасливчик, мені пощастило, що у мене є Сніжка", - поділився артист.

Сніжана своєю чергою повідомила, що допомагає зберегти відносини похід до психолога, але вони з чоловіком у нього жодного разу не були.

"Перше - це бажання. Якщо є у тебе бажання це зробити, якщо бачиш, що ти можеш це якось розрулити. Звичайно ж, потрібно відчувати його бажання змінюватися, що у нас І сталося. Я на тривалий час пішла в себе, стала займатися тільки собою, і він дуже швидко підтягнувся, змінився і погодився себе міняти. Він кардинально змінив своє життя. Я вважаю, що психологи - це нормально і здорово. У нашій ситуації вийшло так, що як тільки я пішла в себе і почала копатися в цих всіх питаннях, в нашій сім'я я стала "сімейним психологом". Ми з Сергієм жодного разу не були у психолога", - повідала Сніжана.