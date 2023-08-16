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В Полтавской области обнаружили уникальное золото, которому более 2 000 лет: фото находки

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Полтавская область, Среда 16 августа 2023 19:21
В Полтавской области обнаружили уникальное золото, которому более 2 000 лет: фото находки Археологи Полтавской области раскопали скифское золото (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Полтавской области раскопали древнее женское захоронение и нашли в нем скифское золото, которому 2 600 лет. Чтобы не повредить уникальные артефакты, работы проводились очень осторожно и постепенно.

Об этом сообщили в полтавском издании "Зміст".

Подробности раскопок

На территории заповедника "Більск" нашли четыре кургана, а один из них стал настоящим сундуком сокровищ.

В нем был найден набор изделий из золота, которое датируется первой половиной VI века до нашей эры. Установили, что это были золотые пластины, которые нашивали на женскую одежду. Кроме того, в кургане также обнаружили вещи быта.

В Полтавской области обнаружили уникальное золото, которому более 2 000 лет: фото находкиВ Полтавской области обнаружили уникальное золото, которому более 2 000 лет: фото находкиВ Полтавской области обнаружили уникальное золото, которому более 2 000 лет: фото находкиВ Полтавской области обнаружили уникальное золото, которому более 2 000 лет: фото находки

Находки в древних курганах, датируемые шестым веком до нашей эры (фото: zmist.pl.ua)

Добавим, что в июле на территории этого же заповедника проводили раскопки на месте древнего Гелона - город VI-V века до нашей эры, основным населением которого были древние греки.

Во время июльских раскопок обнаружили глиняную посуду, стрелы и арфы.

Ранее мы рассказывали, какие новые археологические достопримечательности обнаружили на острове Хортица.

А еще писали о том, что в Киевской области нашли растение, которому 1,8 миллиона лет.

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Полтава археологические раскопки