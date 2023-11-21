Тайна исчезнувшего древнеримского города: в Италии нашли клад из монет и драгоценных камней

На севере Италии, на месте древнеримского исчезнувшего города Клатерна, археологи обнаружили настоящий клад - более 3000 монет и 50 гемм, многие из которых были украшены изображениями древнеримских божеств.

Что известно об этой находке, как выглядят монеты, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на заявление итальянского Министерства культуры.

Огромная находка была сделана на территории исчезнувшего города Клатерна, в "Северной Помпее".

По словам заместителя государственного секретаря Министерства культуры Италии, Клатерна - волшебное место. Ранее на этой территории уже были обнаружены форум, улицы, жилища с мозаикой и римские бани. А сейчас археологам удалось раскопать тысячи монет из серебра и бронзы, и десятки драгоценных камней с выгравированными изображениями божеств и архитектурных событий.

Среди найденных монет есть квинарий - редкая серебряная монета Римской республики, созданную в 97 году до нашей эры. Ее обнаружение помогло подтвердить возраст сооружения - конец I века до нашей эры.

На монете детально изображено крылатую победу на щите, которая лежит на трофее и есть явное присутствие надписи: ROMA. Это может указывать на празднование военных побед и связи с римской властью.

Фото: Soprintendenza Bologna

Ученые предполагают, что Клатерна была не просто древнеримским городом, а местом паломничества, центром торговли и имела прямые контакты с Римом. А в самом городе существовала специальная мастерская, которая изготавливала монеты и драгоценные камни с гравировкой.

На драгоценных камнях есть гравировки богов и важных сооружений, в том числе и театр, где был найден квинарий. Эти находки позволят больше узнать о мире древних римлян, об их культуре и религиозных убеждениях, культурных ценностях.

Фото: Soprintendenza Bologna

В дальнейшем археологи планируют продолжить раскопки и восстановить театр для будущего использования. Сейчас исследовано всего лишь десятая часть территории города.

По некоторым данным, Клатерна была основана в начале II столетия до нашей эры. Сначала это было небольшое поселение, которое со временем получило статус муниципия, а потом выросло до города, который стал столицей области между потоками Идице и Силларо.

Но, как многие города Римской империи, Клатерна начала приходит в упадок во время кризиса в III столетии. Под влиянием экономических и политических последствий римских институций вместе с варварскими вторжениями, характерными для того времени, место постепенно беднело и демографически уменьшалось.