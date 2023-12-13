Новая археологическая находка меняет мнения ученых о падении Римской империи

Археологи совершили потрясающее открытие - на месте древнеримского города они обнаружили остатки грандиозного театра, датируемого периодом, который раньше считался временем упадка Римской империи. Новые находки опровергают эти предположения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Кембриджского университета , где опубликована статья из редактируемого тома издания "Римская урбанистика в Италии".

Что известно о раскопках

Археологи в центральной части современной Италии на месте древнеримского города 13 лет проводили раскопки.

Ранее считалось, что этот город пришел в упадок на рубеже I тысячелетия. Но находки ученых и радиолокационные исследования показали, что он все еще процветал даже в ІІІ веке н. э., когда гражданские войны, варварские вторжения и политические ссоры начали подрывать мощь Римской империи. Это означает, что жизнь простых римлян, не пришла в упадок так быстро, как считалось ранее.

Раскопки проводили на территории, которая в 130 км от Рима. Сейчас там преимущественно посевные поля, но команда археологов нашла остатки закрытого театра на 1500 мест, рынка, храма, комплекса бань и большого склада, что свидетельствует о том, что город был речным портом.

"Мы начали с места, настолько бесперспективного, что никто никогда не пытался его раскопать - это очень редко бывает в Италии. На поверхности не было ничего, никаких видимых следов построек, только обломки разбитой керамики. Мы нашли преуспевающий город, адаптировавшийся к вызовам, которые предстали перед ним в течение 900 лет", - говорит профессор Кембриджа доктор Алессандро Лаунаро, возглавлявший исследование.

Раскопки на этом месте проводились в течение 13 лет (фото: cam.ac.uk)

Ученый отмечает, что этот город не был особенным. По мнению археологов, многие другие средние римские города в Италии были столь же устойчивы к переменам.

"Просто археологи только недавно начали применять правильные методы и подходы, чтобы увидеть это", - добавляет ученый.

Археологи провели серию раскопок и использовали магнитный и георадар на территории площадью 60 акров.

"Тот факт, что этот город выбрал для театра такое изысканное здание, не вписывается в теорию о периоде упадка. Этот театр был главным символом статуса. Это демонстрировало богатство, могущество и амбиции города. Предположение об отсутствии здесь театра воспринималось как доказательство раннего упадка города", - добавляет доктор Лаунаро.

Так выглядел театр в древнеримском городе (фото: cam.ac.uk)

Также отмечается, что в соседних римских городах археологи обнаружили остатки театров, которые возвышались над землей, а вот театр Interamna Lirenas был полностью похоронен под поверхностью.

Ранее команда обнаружила, что Юлий Цезарь был покровителем Interamna Lirenas в 46 году до н. е.

Доктор Лаунаро также отметил, что город был ценен для римского диктатора, поскольку он был стратегически расположен между рекой и большой дорогой и был процветающим узлом региональной городской сети.

Город был основан в 312 г. до н. э., но его покинули в 6 веке н. э., когда германские захватчики продвинулись вглубь современной Италии.