Средневековое проклятие дьявола. Археологи случайно раскопали жуткий артефакт (фото)

В Германии археологи нашли проклятие дьявола, написанное на табличке XV века. Артефакт был случайно обнаружен во время строительных работ по расширению ратуши в городе Росток.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Heritage Daily .

Что известно о находке

Находку обнаружили на месте бывшей выгребной ямы. Исторические записи свидетельствуют о том, что когда-то на этом месте находился дом XІV века, описанный как "один из самых красивых в своем роде во всей Северной Германии".

Текст на табличке написан готическим шрифтом, который использовали по всей Западной Европе с XII по ХVII век. Ученым удалось распознать текст "sathanas talkie beelzebub henrik berith". Известно, что текст проклятия был направлен на женщину по имени Талеке и мужчину по имени Хинрик (Генрих).

Вот так выглядит находка (фото: Archeology in Mecklenburg-Western Pomerania)

Дьявольские проклятия были распространены в древности

Таблички с проклятиями были распространены в древности во время греко-римского периода, где проклятия, написанные на тонких листах свинца (свернутых), использовались, чтобы попросить богов, духов или умершего совершить определенное действие в отношении человека или предмета.

По словам исследователей, находка в Ростоке невероятно редкая, особенно с заклинанием в адрес Вельзевула - другое название дьявола.

Вокруг мотивов проклятия существуют теории, предполагающие такие намерения, как разрыв отношений, чувство безответной любви, ревность или желание нанести несчастье обоим названным лицам.

Раскопки также обнаружили остатки подвалов и фундаментов, датируемых XVI и XVII веками, следы бывшего водного пути и голубую чашу XV века, что походит из Валенсии в Испании.