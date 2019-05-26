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Зеленський відреагував на затримання демонстрантів у Рівному

Новини » Суспільство    26.05.2019 - 15:06
Зеленський відреагував на затримання демонстрантів у Рівному
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За словами Зеленського, ніякого затримання не було

Президент України Володимир Зеленський закликав правоохоронців не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо вони не порушують правопорядок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Зеленського у Facebook.

Також, Зеленський прокоментував затримання протестувальників у Рівному, які вчора вимагали його відставки з посади президента. Він зазначив, що "ніякого затримання не було".

"З’ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти мене протест у Рівному. Ніякого затримання не було, але правоохоронці могли діяти м’якше. В поліції проведуть службову перевірку", - заявив президент.

Зеленський відреагував на затримання демонстрантів у Рівному

Нагадаємо, 25 травня у центрі Рівного на майдані Незалежності правоохоронці затримали двох людей, які вимагали відставки президента Володимира Зеленського. За словами представників поліції, двоє місцевих жителів - 20-річний хлопець та 16-річна дівчина - проводили несанкціонований мітинг.

Працівники поліції склали адмінпротоколи за ст. 185-1 КУпАП (порушення порядку і організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій).

Нагадаємо, 22 травня на офіційному сайті президента з'явилася петиція за відставку Зеленського, яка менш ніж за добу набрала необхідних 25 тис. підписів для подальшого розгляду. 

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