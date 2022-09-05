Детальний гороскоп на кожен день тижня: що важливого чекає всіх нас

Гороскоп на кожен розповість, що чекає кожен знак Зодіаку на цьому тижні, з 5 по 11 вересня в любові, справах, здоров'я та інших сферах.

Понеділок, 5 вересня

День усамітнення, глибоких роздумів. Виникне бажання зануритися в роботу, розібратися в дрібницях і навести порядок на робочому місці.

Бізнес. Небажано планувати відкриття фірми/компанії. Зустрічі зі спонсорами не принесуть бажаного результату, і можуть посилити існуючу проблему. Не підписуйте важливі документи. Якщо ваш підпис дуже потрібно, ретельно перевірте даний документ.

Фінанси. Вдалими будуть справи з купівлею-продажем нерухомості. Вірогідні дивіденди від операцій із земельними ділянками або здачею в оренду землі.

Взаємини. Не дивуйтеся, якщо ваші половинки не будуть реагувати на ваш емоційний прояв уваги. Вони сьогодні не готові брати участі в застіллях і банкетах. Їм важко сприймати все, що відбувається з вами на тому ж рівні, що і ви.

Здоров'я. Можуть відновитися болі в колінах. В їжі будьте дуже розсудливі, так як шлунково-кишковий тракт зараз дуже вразливий.

Покупки. Краще спланувати покупки для дому і особливо для кухні.

Вівторок, 9 вересня

Передбачаються несподівані і позитивні події в житті. Багато чого буде змінюватися дуже швидко незалежно від вашого контролю і впливу.

Бізнес. Запускайте кардинальні проекти. Сприятливо впроваджувати нові технології на виробництві. Вдало підбирати кандидатів для нового раціоналізаторського проекту.

Фінанси. Ваше нестандартне мислення і неординарний підхід у веденні фінансових справ дасть можливість отримати великі дивіденди. Інтуїція вам підкаже, яке з декількох фінансових рішень більш сприятливе.

Взаємини. У багатьох дружні стосунки перейдуть на новий рівень. У вже сформованих парах все кардинально зміниться в кращу сторону. А хтось зустріне свою любов з першого погляду.

Здоров'я. Лікування зубів несприятливо. А ось проводити водні процедури, що пов'язані з відновленням суглобів, матимуть хорошу динаміку в оздоровленні опорно-рухового апарату.

Покупки. Порадуйте сьогодні чоловіків новим одягом для них, аксесуарами для їх машини.

Середа, 7 вересня

Відмінний день для зустрічей і спілкування з друзями та однодумцями. Виділіть час і присвятіть його для благодійних цілей. Не відмовляйте в допомозі, людям, які звернуться до вас з проханням.

Бізнес. Бізнес-відрядження будуть вельми плідні. Зустрічі з партнерами будуть динамічними, і ви будете основним експертом в оцінці спільного бізнесу та встановлення пріоритетів у робочому процесі.

Фінанси. Добре зараз брати участь у благодійних проектах зі збору фінансових коштів для відновлення здоров'я у людей з серйозними захворюваннями.

Взаємини. Партнери розуміють один одного з півслова. Спільне створення комфорту в будинку допоможуть зміцнити відносини, що недавно похитнулися.

Здоров'я. Добре зайнятися в цей день оздоровчими процедурами для відновлення і зміцнення серцево-судинної системи. Наприклад контрастний душ підійде як ніколи.

Покупки. Якщо ви мріяли про електронну книгу, то в цей період ви можете сміливо робити замовлення.

Четвер, 8 вересня

День швидких змін і радикальних рішень. Інтуїція буде основним помічником в таких обставинах. Але уникнути конфліктних ситуацій не вдасться. Тому можна втратити емоційну рівновагу і це стане причиною замикання в собі.

Бізнес. Емоційна складова вашого настрою буде значно впливати на вашу працездатність і правильність у прийнятті рішення. Тому перш ніж вступати в дискусію якогось питання, постарайтеся привести в норму нервову систему і постарайтеся не виливати гнів на тих, хто поруч з вами.

Фінанси. Проблеми з інтернетом або технічні неполадки комп'ютерних систем можуть стати основною перешкодою для швидкого проведення платежів.

Взаємини. Конфлікти в сім'ї. Через неможливість знайти точки дотику у вирішенні важких ситуацій один з партнерів може прийняти рішення про зміну місця проживання.

Здоров'я. Може спостерігатися втрата свідомості через стрибок кров'яного тиску, внаслідок якого можна отримати травму.



Покупки. Сплануйте на цей день шопінг. Сплативши кругленьку суму, не забудьте запитати про знижки на ваш товар.

П'ятниця, 9 вересня

Прояв ліні може стати причиною конфлікту з жінкою (дружина, мама, бабуся) в сім'ї. Можуть наступати моменти, коли буде хотітися виплакати все, що накопичилося всередині.

Бізнес. Можуть бути матеріальні втрати. Тому проведіть своєчасно аудит і знайдіть пролом у фінансовому бюджеті компанії. На даний момент зустрічі і переговори зі спонсорами або партнерами будуть емоційно забарвленими і безрезультатними.

Фінанси. У цей день стоятиме гостро питання фінансування. Брак коштів буде досить відчутним. І тому вам необхідно буде домовлятися про позику.

Взаємини. Батькам, у яких є дочки, необхідно підбирати слова в спілкуванні з ними. Сьогоднішній конфлікт може на довгий час віддалити вас один від одного.

Здоров'я. Не варто купувати неперевірений товар для їжі. Їжа може спровокувати або отруєння, або алергічну реакцію організму.

Покупки. Побалуйте себе улюбленою і смачною їжею. Фрукти і овочі стануть вашою підтримкою в регулюванні роботи організму.

Субота, 10 вересня

При виниклих життєвих ситуаціях в даний період вам буде потрібна допомога рідних. Жінки в сім'ї стануть для вас опорою і підтримкою для вирішення проблем.

Бізнес. Не плануйте на цей день вирішувати бізнес-питання. Краще організуйте з колегами/партнерами похід в гольф-клуб, на теніс, плавання.

Фінанси. Вас будуть спокушати прекрасними перспективами з вкладенням грошей в інвестиційні проекти. Краще залишити цю ідею, і повернутися до неї в більш сприятливий період.

Взаємини. Ваш будинок буде місцем збору ваших рідних і близьких. Батьки побалують вас своєю увагою і допоможуть в догляді за маленькими дітьми.

Здоров'я. При появі будь-яких захворювань, зверніть увагу на психосоматичні порушення. Можливо це буде основна причина виникнення даного захворювання.

Покупки. Пора оновити гардероб. Для солідного вигляду на роботі заплануйте сьогодні покупку необхідних аксесуарів і одягу.

Неділя, 11 вересня

Всі ваші плани будуть практично неробочими. Все буде стопоритися з незалежних від вас причин. Тільки в другій половині дня все стабілізується, і ви зможете довести розпочаті зранку справи.

Бізнес. Не плануйте укладення угод, підписання документів. Угоди з незалежних причин не будуть укладені, а документи для підписання слід перевірити і віддати на доопрацювання.

Фінанси. Те, що ви планували на сьогодні, не буде втілено в життя. Візьміть тайм-аут і перенесіть всі ваші угоди на вечір.

Взаємини. День нейтральний. Немає будь-яких емоційних сплесків. Все в родині відбуватися як з натхнення. Кожен буде займатися своїми справами.

Здоров'я. Протипоказано не тільки спиртне, але навіть чай і кава. Постарайтеся відрегулювати ваш водний баланс. Також день травмонебезпечний, тому необхідно бути гранично уважними.

Покупки. Якщо у вас з'явилося бажання придбати дорогоцінну прикрасу, то в цей день ви зможете вибрати креативне і неординарне.