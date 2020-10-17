Сенсація на чемпіонаті світу з Супербайку: українець здобув історичну перемогу в гонці

Микита Калінін (фото: facebook.com/Kalinin22Nick)

Український мотогонщик Микита Калінін показав перший результат у гонці Суперпоул

Український мотогонщик Микита Калінін здобув історичну перемогу під час фінального раунду в гонці Суперпоул на чемпіонаті світу з Супербайку FIM Supersport 300 в Португалії на трасі Ешторіл.

21-річний одесит сьогоднішнім досягненням здобув для себе та України першу в історії поул-позицію. Про це 17 жовтня передає WorldSBK.

Спортсмен представляє команду Battley-RT Motorsports by SKM-Kawasaki.

Зазначається, що коротка сесія Суперпоула "була сповнена подій та драми, час змінювався з кожною хвилиною", але саме Калінін зміг зайняти поул-позицію, випередивши іспанського гонщика Міка Переса всього на частку секунди та показавши результат 1'50.798.

"Ми це зробили! Моя перша перемога у Супербайку! Дуже дякую за підтримку! Велика робота приносить результат!.. Спасибі, мамо. Але тепер знову за роботу", - написав Микита у своєму Facebook.

Український мотогонщик Микита Калінін на чемпіонаті світу з Супербайку (фото: worldsbk.com)

Перед цим на тренуванні в Ешторілі українець показав 3-й результат, однак під час змагань зміг пройти дистанцію швидше, і таким чином створив сенсацію на чемпіонаті.

Українець здобув сенсаційну перемогу на WorldSSP300 pole (фото: worldsbk.com)

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