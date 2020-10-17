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Сенсация на чемпионате мира по Супербайку: украинец добыл историческую победу в гонке

Эшторил, Суббота 17 октября 2020 17:53
Сенсация на чемпионате мира по Супербайку: украинец добыл историческую победу в гонке
Никита Калинин (фото: facebook.com/Kalinin22Nick)
Автор: Владимир Костырин

Украинский мотогонщик Никита Калинин показал первый результат в гонке Суперпоул

Украинский мотогонщик Никита Калинин завоевал историческую победу во время финального раунда в гонке Суперпоул на чемпионате мира по Супербайку FIM Supersport 300 в Португалии на треке Эшторил.

21-летний одессит сегодняшним достижением добыл для себя и Украины первое в истории поул-положение. Об этом 17 октября передает WorldSBK.

Спортсмен представляет команду Battley-RT Motorsports by SKM-Kawasaki.

Отмечается, что короткая сессия Суперпоула "была полна событий и драмы, время менялось с каждой минутой", но именно Калинин смог занять поул-позицию, опередив испанского гонщика Мика Переса всего на долю секунды и показав результат 1’50.798.

"Мы это сделали! Моя первая победа в Супербайке! Большое спасибо за поддержку! Большая работа приносит результат!.. Спасибо, мама. Но теперь снова за работу", - написал Никита в своем Facebook.

Сенсация на чемпионате мира по Супербайку: украинец добыл историческую победу в гонке

Украинский мотогонщик Никита Калинин на чемпионате мира по Супербайку (фото: worldsbk.com)

Перед этим на тренировке в Эшториле украинец показал 3-й результат, однако во время соревнований смог пройти дистанцию быстрее, и таким образом произвел сенсацию на чемпионате.

Сенсация на чемпионате мира по Супербайку: украинец добыл историческую победу в гонке

Украинец добыл сенсационную победу на WorldSSP300 pole (фото: worldsbk.com)

Ранее мы писали о том, как 18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты.

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