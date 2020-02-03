Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто вилетів з проекту

Голос країни 2020 (фото: facebook.com/goloskrainy)

Голос країни 2020 3 випуск транслюється 2 лютого на каналі 1+1. MONATIK, Тіна Кароль, Потап, Настя Каменських і Дан Балан вибрали собі учасників 10 сезону

Голос країни 3 випуск 10 сезону вийшов 2 лютого 2020 року на телеканалі 1+1. Судді проекту Потап, Настя Каменських, Діма Монатік, Тіна Кароль та Дан Балан вибрали собі співаків, які продовжать участь у ювілейному шоу.

Перший учасник третього випуску Голос країни 2020 - 16-річний Віталій Окса. Він займається музикою з трьох років і за свою пристрасть відчував буллінг. На щастя, хлопець навчився приймати себе таким, який він є. Віталій прийшов на проект, щоб надихнути тих, хто стикається з цькуванням і неприйняттям. Він продовжить свою участь у шоу в команду Тіни Кароль.

Віталій Окса (фото: facebook.com/goloskrainy)

Другим учасником проекту виявився один із лідерів гурту "Чотири королі" Євген Анішко, який пройшов далі і буде в команді Дана Балана.

Євген Анішко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Далі на сцену вийшла співачка і дружина хіп-хоп артиста Вови зі Львова Уляна Малиняк. Останні п'ять років Уляна живе в Лос-Анжелесі, але дуже нудьгує за Україною. Вона сподівається, що проект допоможе їй прийняти доленосне рішення - повертатися додому або залишатися в Америці. На жаль співачку ніхто до себе в команду не покликав.

Уляна Малиняк (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сюй ЧуаньЮн приїхав в Україну, щоб навчитися музиці і полюбив нашу країну всією душею. Заспівати на цьому проекті - давня мрія ЧуаньЮна. Хлопець продовжить свою участь в шоу у складі команди Дана Балана.

Сюй ЧуаньЮн (фото: facebook.com/goloskrainy)

Наступний учасник шоу Руслан Опанасенко прийшов на проект, щоб здійснити мрію - стати відомим співаком і засяяти на всю країну. Він продовжить свою участь в команді Монатіка.

Руслан Опанасенко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Володимир Ідіатуллін - відомий в соцмережах співак, який прийшов на проект, щоб підкорити нові вершини. Хлопець захоплюється творчістю Монатіка, називає його українським Майклом Джексоном і мріє про дуеті з зіркою. Але ніхто з суддів не вибрав співака.

Володимир Ідіатуллін (фото: facebook.com/goloskrainy)

У минулому році Ольга Баландюх вже була на сліпих прослуховуваннях, але, на жаль, не змогла повернути жодного з тренерів. Сьогодні їй посміхнулася удача і вона продовжує участь у проекті в команді Тіни Кароль.

Ольга Баландюх (фото: facebook.com/goloskrainy)

Наступна учасниця Індіра Єдільбаєва приїхала з Казахстану. Мрія Інді - стати відомою співачкою і опорою для своєї мами, яка виховала дівчину сама. Індіра дуже потужно виконала пісню гурту The HARDKISS і повернула до себе всі крісла! Вона продовжує участь в команді Дана Балана.

Індіра Єдільбаєва (фото: facebook.com/goloskrainy)

Катерина Степура - професійна модель, яка вже встигла попрацювати з топовим глянцем. Однак справжня мрія дівчини - підкорити світ своїм голосом. Катерина сподівається, що проект допоможе їй змінити своє життя. Вона продовжує свій шлях на шоу в команді Потапа і Насті Каменських.

Катерина Степура (фото: facebook.com/goloskrainy)

Наталії Потапенко 57 років, 40 з яких вона працює професійною співачкою. Жінка відкрита до музичних експериментів і вважає, що життя після п'ятдесяти тільки починається. На жаль, жінку ніхто не вибрав.

Наталія Потапенко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Бібліотекар і працівниця караоке Ганна Боршовська вміло поєднує ці дві професії. Дівчина продовжує свою участь в команді Потапа і Насті Каменських.

Анна Боршовська (фото: facebook.com/goloskrainy)

Наступний учасник Владислав Семенов називає себе екосексуалом. Він піклується про майбутнє нашої планети і намагається максимально відмовитися від використання пластику. Хлопець продовжить свою участь в команді Монатіка.

Владислав Семенов (фото: facebook.com/goloskrainy)

Наступна учасниця щира і яскрава Руслана Калашникова. Дівчина по-особливому сприймає світ: кожен звук вона асоціює з окремим кольором. Руслана хоче, щоб її почули і дізналися про її творчість. Руслана вибирає своїми наставниками Потапа і Настю Каменських.

Руслана Калашникова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Backstage третього випуску сезону Голосу країни 2020 (відео: YouTube)