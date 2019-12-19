У сім'ї хворої Заворотнюк з'явилася нова біда: усі подробиці

Анастасія Заворотнюк (фото: u-f.ru)

Сім'я Анастасії Заворотнюк заборгувала велику суму за комунальні послуги

Мати хворої Анастасії Заворотнюк заборгувала за комунальні послуги майже 50 тисяч рублів (18700 гривень). Вона перестала платити за елітну квартиру в Москві. Зараз боргами буде займатися суд. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відомо, що ця квартира раніше належала самій актрисі, але вже п'ять років вона оформлена в рівних частках на матір і спадкоємців Анастасії Заворотнюк. Площа квартири становить 194,6 квадратних метра, тому комуналка за такі апартаменти обходиться досить дорого.

Будинок був побудований в 2006 році, і він знаходиться в хорошому місці. Там тиха зелена вулиця, поруч знаходиться парк і ставок. Актриса купила дану нерухомість, коли вона тільки будувалася. Тоді вона віддала за квартиру приблизно 55 мільйонів рублів (20,5 мільйонів гривень).

За даними ріелторів, зараз у цьому будинку вартість квартир стартує від 80 мільйонів рублів (29,9 мільйонів гривень). При цьому за квартири з великою квадратурою просять близько 360 мільйонів рублів (134,7 мільйона гривень).

Нагадаємо, що Анастасія Заворотнюк проходить курс реабілітації в приватній клініці, яка знаходиться під Москвою. Нещодавно актриса перенесла складну операцію з видалення злоякісної пухлини і зараз їй призначили новий курс лікування.