У Києві розпочався сезон квартирних крадіжок: роботу нахабних злодіїв показали на відео
У Києві розпал літа, а разом з ним і розпал відпусток. Відсутністю господарів квартири довгий час активно користуються злочинці, а саме злодії. Таку схему "опрацювання" житла показали на відео.
Воно опубліковане на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
Так, зловмисники помічені в Оболонському районі столиці, на вулиці Героїв Дніпра. Автори відео попереджають жителів бути обережними.
"Будьте вкрай уважні! Сезон відпусток - сезон квартирних крадіжок! На Оболоні вночі були помічені двоє, які перевіряли замки, двері, тамбури. Копи були викликані, файли відео були передані їм. Перевірили парадне, але ці покидьки вже пішли", - сказано в повідомленні.
У ролику можна побачити, як двоє чоловіків ходять по під'їзду та оглядають квартири, на деяких вони ставлять мітки.
У Києві орудують злодії
У коментарях користувачі написали, що навіть, якби поліція застала на місці злодіїв - вони б не могли нічого зробити.
- А самий облом в тому, що якби поліція і приїхала, смороду б нічого їм не зробили, бо за законом смороду нічого не порушили... Ніхто не забороняє гуляти коридором ((тобто у нас такі тупі правила, що їх притягти можна, коли вони вже зламали двері і зайшли до квартири, а Доті смороду просто перехожі, хоча по їхніх діях все читко ясно...
- Їдеш у відпустку-став за двері розтяжку.
- Це не злодії, це дебіли, яких метадон скрутив.
Як ми писали раніше, нещодавно у Львові серед дітей підлітків з'явився небезпечний Тікток. А саме, діти крадуть ковпачки з автомобільних коліс і хизуються ними в мережі.