ru ua
Чт, 14 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Не тільки до сімейного лікаря: до кого звертатися під час війни за лікуванням і рецептами

Новость на русском →
Четвер 14 квітня 2022 11:32
Не тільки до сімейного лікаря: до кого звертатися під час війни за лікуванням і рецептами Фото: До якого лікаря звертатися під час війни (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Через війну багато українців стали внутрішньо переміщеними особами. І тепер доступ до сімейного лікаря може бути неможливий.

До якого лікаря треба звертатися в разі потреби - за лікуванням чи рецептом - читайте нижче в матеріалі Styler.

В НСЗУ порадили тримати зв’язок зі своїм лікарем, якщо це можливо. Навіть дистанційно лікар може виписати електронний рецепт, проконсультувати.

Якщо треба первинна допомога

За первинною меддопомогою можна звернутися до найближчої амбулаторії без декларації. Щоб знайти заклад, телефонуйте 16-77.

У лікаря, який надає первинну медичну допомогу, можна отримати консультації, базові тести та аналізи, паліативну допомогу, рецепти на "Доступні ліки", а також інсулін, якщо це повторний рецепт.

Можна також безоплатно зробити щеплення відповідно до календаря вакцинації.

Декларація з лікарем - необов'язкова

В умовах воєнного стану, декларація з лікарем "первинки" необов'язкова. Якщо пацієнт переїхав в інший населений пункт, або не може зв’язатися з лікарем, з яким укладена декларація, - це не проблема.

За рецептом можна звернутися до будь-якого іншого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, якщо ліки потрібні дитині. Лікар може виписувати рецепт на "Доступні ліки" на місяць.

Також лікар, з яким у пацієнта підписана декларація, може виписати рецепт по телефону. Номер рецепту та код-підтвердження надійде пацієнту на телефон.

Раніше лікар перерахувала непотрібні аналізи, на які не треба витрачати гроші.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку