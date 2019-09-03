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У родині Юлії Тимошенко сталося горе

STYLERЖиття    03.09.2019 - 13:05
У родині Юлії Тимошенко сталося горе
У родині Юлії Тимошенко сталося горе (колаж РБК-Україна)

Юлія Тимошенко через трагедію в сім'ї не голосувала за зняття недоторканності 3 вересня

Юлія Тимошенко не була присутня на голосуванні за зняття депутатської недоторканності в Раді 3 вересня. Як стало відомо, лідер фракції "Батьківщина" не прийшла в парламент через трагедію в сім'ї.

Про причини відсутності у Верховній Раді Юлії Володимирівни розповів в кулуарах представник її партії, екс-глава Служби безпеки України і народний депутат Валентин Наливайченко.

"Наскільки ми знаємо, ми співчуваємо, в її сім'ї горе. І за сімейними обставинами Юлія Володимирівна сьогодні не з нами. Але наші щирі співчуття. Я думаю, вона сама пояснить. Але сьогодні... Таке життя. Воно, на жаль... Кожного з нас не обходить..." - сказав Наливайченко.

У родині Юлії Тимошенко сталося горе

Валентин Наливайченко розповів про горе в родині Юлії Тимошенко

Нагадаємо, що у вівторок парламентарі схвалили в другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з нардепів. "За" проголосували 373 присутніх в залі народних обранців. Єдиною фракцією, яка не голосувала за ухвалення довгоочікуваного документа виявилася "Опозиційна платформа - За життя".

У родині Юлії Тимошенко сталося горе

Рада проголосувала закон про зняття депутатської недоторканності (фото: РБК-Україна)

Тим часом, Кабінет міністрів України на засіданні 2 вересня офіційно сформував нові міністерства.

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