У родині Юлії Тимошенко сталося горе (колаж РБК-Україна)

Юлія Тимошенко через трагедію в сім'ї не голосувала за зняття недоторканності 3 вересня

Юлія Тимошенко не була присутня на голосуванні за зняття депутатської недоторканності в Раді 3 вересня. Як стало відомо, лідер фракції "Батьківщина" не прийшла в парламент через трагедію в сім'ї.

Про причини відсутності у Верховній Раді Юлії Володимирівни розповів в кулуарах представник її партії, екс-глава Служби безпеки України і народний депутат Валентин Наливайченко.

"Наскільки ми знаємо, ми співчуваємо, в її сім'ї горе. І за сімейними обставинами Юлія Володимирівна сьогодні не з нами. Але наші щирі співчуття. Я думаю, вона сама пояснить. Але сьогодні... Таке життя. Воно, на жаль... Кожного з нас не обходить..." - сказав Наливайченко.

Валентин Наливайченко розповів про горе в родині Юлії Тимошенко

Нагадаємо, що у вівторок парламентарі схвалили в другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з нардепів. "За" проголосували 373 присутніх в залі народних обранців. Єдиною фракцією, яка не голосувала за ухвалення довгоочікуваного документа виявилася "Опозиційна платформа - За життя".

Рада проголосувала закон про зняття депутатської недоторканності (фото: РБК-Україна)

Тим часом, Кабінет міністрів України на засіданні 2 вересня офіційно сформував нові міністерства.