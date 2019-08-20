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В родині української чемпіонки і екс-холостяка поповнення: усі подробиці

STYLERЖиття    20.08.2019 - 19:55
В родині української чемпіонки і екс-холостяка поповнення: усі подробиці
Українська чемпіонка стала мамою (Колаж РБК-Україна)

В родині бізнесмена і спортсменки це третя дитина

Знаменита українська олімпійська чемпіонка Наталя Добринська та екс-холостяк Костянтин Євтушенко знову стали батьками. Про це Добринська повідомила на своїй сторінці в Instagram.

У понеділок, 19 серпня, Наталія Добринська народила сина. Хлопчика назвали Володимиром. При народженні важив 4500, а довжина – 56 сантиметрів.

В родині української чемпіонки і екс-холостяка поповнення: усі подробиці

Фото: instagram.com/dobrynska.n

Це вже третя дитина в сім'ї Добринської і Євтушенко. Пара одружилася в 2014 році і відомо, що Костянтин Євтушенко був головним героєм проекту "Холостяк" в четвертому сезоні.

В родині української чемпіонки і екс-холостяка поповнення: усі подробиці

Фото: instagram.com/dobrynska.n

Як повідомляють інсайдери, він брав участь у зйомках вже тоді, коли в його житті з'явилася Наталя. Разом пара виховує ще двох дітей – чотирирічного Дэрэка і дворічну дочку Алісію, якій у вересні виповниться три роки.

В родині української чемпіонки і екс-холостяка поповнення: усі подробиці

Фото: instagram.com/dobrynska.n

Наталя Добринська – українська олімпійська чемпіонка з багатоборства та легкої атлетики. На її рахунку світовий рекорд у п'ятиборстві – 5013 очок, який вона поставила в 2012 році.

В родині української чемпіонки і екс-холостяка поповнення: усі подробиці

Фото: instagram.com/dobrynska.n

У 2013 році вона офіційно оголосила про завершення кар'єри спортсменки. До зустрічі з Євтушенко вона була одружена з заслуженим тренером Дмитром Поляковим. Він помер у 2012 році від онкологічного захворювання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Дніпром виявили немовля з обручками на руці.

А також розповідали про те, що у Львові вперше виходили дитину з вагою 480 грам.

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