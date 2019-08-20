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В семье украинской чемпионки и экс-холостяка пополнение: все подробности

STYLERЖизнь    20.08.2019 - 19:55
В семье украинской чемпионки и экс-холостяка пополнение: все подробности
Украинская чемпионка стала мамой (Коллаж РБК-Украина)

В семье бизнесмена и спортсменки это уже третий ребенок

Знаменитая украинская олимпийская чемпионка Наталья Добрынская и экс-холостяк Константин Евтушенко снова стали родителями. Об этом Добрынская сообщила на своей странице в Instagram.

В понедельник, 19 августа, Наталья Добрынская родила сына. Мальчика назвали Владимиром. При рождении он весил 4500, а длинна – 56 сантиметров.

В семье украинской чемпионки и экс-холостяка пополнение: все подробности

Фото: instagram.com/dobrynska.n

Это уже третий ребенок в семье Добрынской и Евтушенко. Пара поженилась в 2014 году и известно, что Константин Евтушенко был главным героем проекта "Холостяк" в четвертом сезоне.

В семье украинской чемпионки и экс-холостяка пополнение: все подробности

Фото: instagram.com/dobrynska.n

Как сообщают инсайдеры, он принимал участие в съемках уже тогда, когда в его жизни появилась Наталья. Вместе пара воспитывает еще двоих детей – четырехлетнего Дэрэка и двухлетнюю дочку Алисию, которой в сентябре исполнится уже три года.

В семье украинской чемпионки и экс-холостяка пополнение: все подробности

Фото: instagram.com/dobrynska.n

Наталья Добрынская – украинская олимпийская чемпионка по многоборью и легкой атлетике. На ее счету мировой рекорд в пятиборье – 5013 очков, который она поставила в 2012 году.

В семье украинской чемпионки и экс-холостяка пополнение: все подробности

Фото: instagram.com/dobrynska.n

В 2013 году она официально объявила о завершении карьеры спортсменки. До встречи с Евтушенко она была замужем за заслуженным тренером Дмитрием Поляковым. Он скончался в 2012 году от онкологического заболевания.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Днепром обнаружили младенца с обручальными кольцами на руке.

А также рассказывали о том, что во Львове впервые выходили ребенка с весом 480 грамм.

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