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Сім годин справжнього пекла: Укрзалізниця потрапила в новий скандал (відео)

STYLERЖиття    12.07.2019 - 21:35
Сім годин справжнього пекла: Укрзалізниця потрапила в новий скандал (відео)
Укрзалізниця потрапила в скандал (колаж: РБК-Україна)

Укрзалізниця знову шокувала пасажирів

Укрзалізниця потрапила в скандал через жахливі умови у плацкартному вагоні поїзда Бердянськ – Запоріжжя. Блогер розповів і показав на відео те, як люди щодня долають цей шлях в абсолютно пекельних умовах.

Пасажир поїзда стверджує, що у вагоні немає ні матраців, ні подушок, ні працюючих розеток. Крім того, поїзд долає 200-кілометрову відстань за 7-8 годин (на авто можна доїхати за 2-3 години).

Спальне місце вкрите незрозумілими плямами. Кондиціонер не працює, хоча він присутній у кожному відсіку, в поїзді нестерпно жарко.

В туалеті жахлива брудна раковина і унітаз. Туалетного паперу немає, підлога облізла і брудна. Відсутні вішалки, щоб повісити сумку, і паперові рушники, щоб витерти руки.

Пасажири сплять без матраців, накриваючись одягом, дехто влаштувався на сон сидячи.

При цьому за муки потрібно заплатити близько 80 гривень.

Укрзалізниця потрапила в скандал (відео: Стоит ли Ехать?)

До речі, в мережі показали, якими різними бувають поїзди Укрзалізниці: від брудних старих раковин, до безкоштовної води в пляшках і ввічливого персоналу.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця потрапила у черговий скандал через інцидент з вікном у вагоні поїзда, яке впало на дитину. На щастя, хлопчика вдалося вчасно вихопити з-під уламків і заліза, і він відбувся невеликою подряпиною і переляком.

Нагадаємо, нещодавно Укрзалізниця потрапила в скандал через страшні умови в електричці Львів - Рівне.

Без пояснення причин: новий скандал на Укрзалізниці шокував мережу Укрзалізниця знову оскандалилася: пасажири показали "пакет зі щастям"
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